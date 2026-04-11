Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kar yağışı ve sisin etkili olduğu yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kastamonu-İnebolu karayolunda gerçekleşen kazada toplam 10 araç birbirine girdi.
Kar ve sis zincirleme kazaya yol açtı: 10 araç birbirine girdi
Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazaya bir yolcu otobüsü de dahil olurken, belediye başkanının makam aracı da olay yerindeydi.
Edinilen bilgilere göre, bölgede etkisini artıran kar yağışı ve yer yer 30 metreye kadar düşen görüş mesafesi kazaya zemin hazırladı. Kale firmasına ait yolcu otobüsünün de dahil olduğu kazada araçlar peş peşe çarpıştı.
Kazada Medine Ç.K. (37), Yiğit A.K. (5), Alparslan K. (7), Melahat K. (59), Kenan K. (62) ve Hakan Ç. (51) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Zincirleme kazanın nedeni dikkat çekti
Kazayı yara almadan atlatan bir vatandaş, ilk olarak bir aracın kayarak kaza yaptığını, ardından yolcu otobüsünün bu araca çarparak refüje çıktığını söyledi. Otobüsün yolu kapatmasıyla birlikte diğer araçların durduğu, arkadan gelen sürücülerin ise duramayarak kazaya karıştığı ifade edildi.
Başkanın aracı da kazaya karıştı
Öte yandan Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin’in makam aracının da kazaya karıştığı öğrenildi. Başkan Ergin’in kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.
Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.