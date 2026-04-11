Yeniçağ Gazetesi
11 Nisan 2026 Cumartesi
Kar ve sis zincirleme kazaya yol açtı: 10 araç birbirine girdi

Kar ve sis zincirleme kazaya yol açtı: 10 araç birbirine girdi

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazaya bir yolcu otobüsü de dahil olurken, belediye başkanının makam aracı da olay yerindeydi.

Kar ve sis zincirleme kazaya yol açtı: 10 araç birbirine girdi - Resim: 1

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kar yağışı ve sisin etkili olduğu yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kastamonu-İnebolu karayolunda gerçekleşen kazada toplam 10 araç birbirine girdi.

Kar ve sis zincirleme kazaya yol açtı: 10 araç birbirine girdi - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkisini artıran kar yağışı ve yer yer 30 metreye kadar düşen görüş mesafesi kazaya zemin hazırladı. Kale firmasına ait yolcu otobüsünün de dahil olduğu kazada araçlar peş peşe çarpıştı.

Kar ve sis zincirleme kazaya yol açtı: 10 araç birbirine girdi - Resim: 3

Kazada Medine Ç.K. (37), Yiğit A.K. (5), Alparslan K. (7), Melahat K. (59), Kenan K. (62) ve Hakan Ç. (51) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kar ve sis zincirleme kazaya yol açtı: 10 araç birbirine girdi - Resim: 4

Zincirleme kazanın nedeni dikkat çekti
Kazayı yara almadan atlatan bir vatandaş, ilk olarak bir aracın kayarak kaza yaptığını, ardından yolcu otobüsünün bu araca çarparak refüje çıktığını söyledi. Otobüsün yolu kapatmasıyla birlikte diğer araçların durduğu, arkadan gelen sürücülerin ise duramayarak kazaya karıştığı ifade edildi.

Kar ve sis zincirleme kazaya yol açtı: 10 araç birbirine girdi - Resim: 5

Başkanın aracı da kazaya karıştı
Öte yandan Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin’in makam aracının da kazaya karıştığı öğrenildi. Başkan Ergin’in kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

Kar ve sis zincirleme kazaya yol açtı: 10 araç birbirine girdi - Resim: 6

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
