Polonya’nın geniş kesimlerinde kar örtüsünün üzerinde görülen gizemli kararmalar, bölge halkı arasında büyük tedirginliğe yol açtı.

Milyonlarca küçük siyah noktanın kar üzerinde hareket ettiğini gören vatandaşlar, durumu bir ‘istila’ olarak nitelendirirken, bilim dünyasından iç rahatlatan açıklama gecikmedi.

Karla kaplı zeminde görülen ve milyonlarca pireyi andıran hareketli siyah noktalar, bölge sakinleri arasında kısa süreli bir endişeye yol açtı.

‘Kar piresi’ olarak adlandırılan bu canlıların istilası sanılan olayın ardındaki gerçek, uzmanların incelemesiyle netleşti.

Görüntülerin yayılmasının ardından yapılan araştırmalarda, karın üzerini kaplayan bu canlıların aslında bilinen anlamda birer pire olmadığı, ekosistemin doğal bir parçası olan ve düşük sıcaklıklarda hayatta kalabilen "Collembola" (yay kuyruklular) türü olduğu belirlendi.

Uzmanlar, bu canlıların insan veya hayvan sağlığı için bir tehdit oluşturmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bu canlılar aslında toprakta yaşayan ve organik maddeleri ayrıştırarak doğaya katkı sağlayan zararsız organizmalardır. Kış aylarında karın yüzeyine çıkarak hareket etmeleri tamamen doğal bir süreçtir ve herhangi bir salgın ya da tehlike arz etmezler."

Böylece, bölgede paniğe neden olan ve milyonlarca pirenin istila ettiği sanılan kar örtüsündeki hareketliliğin, doğanın işleyişine dair sıradan bir biyolojik olay olduğu anlaşıldı.

NE OLMUŞTU?

2019 yılında Nevşehir merkez Esentepe mahallesinde, Gülşehir'de, Uçhisar ve Göre kasabalarında gözlemlenen kar üstünde toplanan milyonlarca sineklerin gizemi çözülmüştü. Bunların kar piresi olduğu ifade edilmişti.