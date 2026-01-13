Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ





Tokat’ın Erbaa ilçesinde, kar ve tipiye rağmen dur durak bilmeyen sağlık ekipleri, hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor. İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki en sarp kırsal bölgelerde dahi görev yapan ambulans sürücüleri, ATT ve paramedikler, kışın en sert şartlarına karşı fedakârca mücadele ediyor.



ZAMANLA VE DOĞA ŞARTLARIYLA BÜYÜK YARIŞ



Metrelerce karın yolları kapattığı, ulaşımın yer yer imkânsız hale geldiği kırsal bölgelerde ekiplerin tek bir amacı var: “Vakaya en hızlı şekilde ulaşmak.” Zorlu hava koşulları ve buzla kaplı yollara rağmen canlarını dişlerine takarak ilerleyen sağlık çalışanları, insan hayatını her türlü zorluğun önünde tutarak meslek aşklarını sahaya yansıtıyor.



Erbaa’nın Stratejik Sağlık Noktaları

Erbaa’daki acil sağlık hizmetleri, koordineli bir yapı içerisinde 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürülüyor:

• Gökal (4 No'lu) Ambulans Ekibi: İlçe merkezine uzak Gökal beldesinde, 15 kişilik personeliyle bölgenin sağlık güvencesi konumunda.

• Erbaa 5 No'lu Ambulans Ekibi: Kırsal bölgelere müdahalenin yanı sıra, ihtiyaç halinde ilçe merkezine de destek sağlıyor.

• Merkez 1 ve 2 No'lu Ambulans Ekipleri: Şehir merkezindeki vakaların yanı sıra, kırsalda yürütülen çalışmalara destek vermek üzere sürekli teyakkuzda bulunuyor.

• Hastaneye Entegre Erbaa 3 No'lu Ambulans Ekibi: Ağırlıklı olarak hastaneler arası hasta nakli gerçekleştirirken, kritik durumlarda acil vakalara da hızla müdahale ediyor.



7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ ÖZVERİ



Dondurucu soğuklara ve geçit vermeyen yollara göğüs geren Erbaa’nın sağlık kahramanları, yüksek görev bilinci ve büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Onlar için mesafe ya da hava şartları bir engel değil; yalnızca aşılması gereken birer ayrıntı olarak görülüyor.