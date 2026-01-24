Kahramanmaraş’taki çocuklar, iş makinelerinin bulunduğu alana çıkarak karın temizlenmesini istemediklerini ele ele tutuşarak dile getirdiler. O anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde çocukların neşeli halleri ve karla oynamaya devam etme isteği dikkat çekti. Belediye ekipleri ise çocukların güvenliğini ön planda tutarak çalışmalara kısa süreli ara verdi.

YAŞANAN OLAY YÜZLERDE TEBESSÜM OLUŞTURDU

Yaşanan olay, soğuk havaya rağmen yüzlerde tebessüm oluştururken, kışın çocuklar için hâlâ bir eğlence kaynağı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.