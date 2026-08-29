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Kaynak: DHA

Merkezefendi ilçesinde 2 kişinin kar maskeli kişiler tarafından kaçırılıp darbedildikten sonra para ve değerli eşyalarının gasbedildikleri yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmada, 2 kişinin farklı zamanlarda 7 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldığı belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurları götürdükleri dere yatağında çıplak şekilde fotoğraflarını çektikleri, darbettikleri, para ve haraç aldıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kaçırdıkları 2 kişiden toplam 3 milyon lira aldıkları ortaya çıktı.

Ayrıca şüphelilerin, kaçırmayı planladıkları kişilerin evlerinin çevresinde kar maskeleriyle önceden keşif yaptıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen C.K. (39), R.T.K. (25), V.A. (33), Y.T. (22), K.E.O. (29), E.S. (22) ve M.A. (51), çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.