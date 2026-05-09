Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında vatandaşın beli bükülürken, Kırşehir’den umut veren bir haber geldi. Terme Caddesi üzerinde market işleten esnaf Cihan Özdemir, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından yeniden açtığı dükkanında "önce vatandaş" dedi. Piyasa değerinin çok altında satış yapan Özdemir, düşük kar marjıyla da ticaretin dönebileceğini herkese kanıtladı. 110

"200 TL'YE SATAN DA KAZANIYOR, 100 TL'YE SATAN DA!"

Kendi karından feragat ederek vatandaşa nefes aldıran Özdemir, piyasadaki fiyat adaletsizliğine dikkat çekti. "Vatandaşımız hesaplı alışveriş yapsın diye bu dükkanı açtım" diyen Özdemir, şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Ürünlerimi piyasadan çok daha aşağı fiyatlarla veriyorum. Ekmek 6 TL. 200 TL’ye yumurta satan da kazanıyor, 100 TL’ye yumurta satan da kazanıyor. Ben kar marjımı yüzde 10 seviyesine çektim, buna rağmen zarar etmiyorum. Maksat vatandaş pahalı ürün almasın."

VATANDAŞ MEMNUN: "DENETİM ŞART!"

Marketten uygun fiyatla alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ise bu durumun tüm Türkiye’ye örnek olmasını istiyor. Alışveriş yapan Deniz Gönen, piyasa fiyatının çok altında satış yapılabilmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Burada görüyoruz ki ucuza satan da kar sağlıyor. Demek ki piyasada bir sorun var. Fiyatlar noktasında ciddi denetimler yapılması lazım" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

ESNAFIN VİCDANI PİYASA SPEKÜLATÖRLERİNİ YENDİ

Büyük zincir marketlerin ve fırsatçıların fiyat etiketleriyle her gün oynadığı bir dönemde, Kırşehirli esnafın bu tutumu sosyal medyada da büyük takdir topladı. Vatandaşlar, "Esnaf dediğin böyle olur, helal kazanç budur" yorumlarıyla Cihan Özdemir’e destek verdi.