Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir kadına çatıdan düşen kar kütlesi isabet etti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün (8 Mart) Tatvan ilçe merkezinde meydana geldi. Bir iş yerinde çalışan F.A. isimli kadın, işten çıkıp binadan ayrıldığı sırada çatıda biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi Rahva Yerleşkesi’ne kaldırıldı.

Yaralının bilincinin açık olduğu, göz kısmından yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.