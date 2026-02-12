Her gün denizde yüzerek sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir akım başlatan Aydıner, davet üzerine Van’a ayak bastı.

Edremit ilçesindeki sahilde hazırlıklarını tamamlayan ikili, hava sıcaklığının eksi 3 dereceye düştüğü saatlerde Van Gölü’nün sularına girdi.

Basın mensuplarına konuşan Aydıner, sekiz yıldır kesintisiz olarak kar kış fark etmeksizin yüzdüğünü ifade etti.

Van Gölü’ne büyük hayranlık duyduğunu vurgulayan Aydıner şu ifadeleri kullandı: “Van’daki takipçilerim durmadan mesaj gönderiyordu. ‘Gel buraya, seni burada da görmek istiyoruz’ diyorlardı. Ben de geldim ve gerçekten harika bir şehirle tanıştım. İnsanları çok sıcakkanlı. Doğu insanının misafirperverliği inanılmaz. Bizi buraya kadar davet ettiler, yanımızda durdular, destek oldular. Göl soğuk ama bana göre o kadar da soğuk değil. Suyun tadı da çok farklı ve hoş.”

Soğuk havada göle girerek kış turizmine vurgu yapmak istediklerini belirten Aydıner şöyle devam etti: “Amacımız, deniz ve göllere yalnızca yazın değil kışın da girilebileceğini göstermek. Türkiye’nin kış turizmi potansiyeli çok yüksek. Sadece kayak ve snowboard değil, sularımıza da girilsin istiyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum.”

Van Gölü’nde yüzmenin kendisi için eşsiz bir deneyim olduğunu kaydeden Hayriye Çetin ise “Böylesine keyifli olacağını hayal bile edemezdim. İlk kez Van’a geldim. Van Gölü’nde yüzmek inanılmaz bir histi, herkese şiddetle öneriyorum” şeklinde konuştu.