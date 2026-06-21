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Kaynak: DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kış aylarından bu yana kapalı olan askeri üs bölgesinin ulaşım yolunu yeniden açmak amacıyla Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta konumlanan ve 3 bin 500 rakımdaki yüksekliğiyle bilinen İkiyaka Sat Gölleri bölgesine, ilk karın düşmesiyle birlikte karayolu ulaşımı kesilmişti. Bu süreçte ulaşımın yalnızca helikopterlerle havadan sağlandığı bölgede, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi aşması çalışmaları zorlaştırıyor.

Kardan kapalı olan toplam 14 kilometrelik güzergahta, ekiplerin yaklaşık bir haftadır aralıksız sürdürdüğü zorlu mesai neticesinde yolun 7 kilometrelik bölümü ulaşıma açıldı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, kalan 7 kilometrelik kapalı kısmın da kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bir hafta içerisinde tamamen trafiğe açılması hedefleniyor.