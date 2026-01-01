İstanbul, 2026 yılına karla girdi! Kuzey ilçeleri ve yüksek kesimler beyaza büründü. Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sultangazi ile Sarıyer'de, Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Üsküdar ve Ümraniye'de kar yağışı etkili oluyor

Öte yandan kar yağan ilçelerde yarın okullar tatil olur mu? Öğrenci ve ailelerin gözleri ve kulakları İstanbul Valiliği’nden gelecek haberlere çevrildi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAR YAĞDI

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Fener Tepe Mevkii'nde kar yağışı havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde lapa lapa kar yağdığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından dün gece saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün tekrar başladı. Kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Mevkii'nde lapa lapa kar kar yağdı.

ARNAVUTKÖY

İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı dron kamerasıyla görüntülendi. Arnavutköy’de de öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Everin çatıları, araçların üzerleri ve sokak araları beyaz örtüyle kaplanırken kar yağışını görenler kendisini dışarıya attı. Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan boş arazide çocuklar ve aileleri futbol müsabakası düzenledi.

"UZUN ZAMANDIR YAĞMASINI BEKLİYORUZ"

Karın yağmasıyla oyun oynamak için dışarıya çıkan Mustafa Selim isimli çocuk, "Bugün kar yağıyor çok güzel. Uzun zamandır yağmasını bekliyoruz buraya yağmıyordu. Çok şükür buraya da yağdı bizde top oynadık." İfadelerini kullandı. Yine dışarıda oyun oynayan Muhammet Önemli isimli çocuk ise, " kar az yağıyordu bizde onu değerlendirmek istedik ve dışarıya çıktık. Biz top oynamayı çok seviyoruz birde karda oynamak istedik." Şeklinde konuştu.

BEYOĞLU

İstanbul yeni yılın ilk gününde karla kaplandı. O noktalardan biri de megakentin turistik bölgesi Taksim oldu. Taksim, kar yağışının etkisini artırmasıyla beyaza büründü. Ortaya çıkan kartpostallık manzara görsel şölen oluştururken, araçların yavaş ilerlediği görüldü.

KAĞITHANE

İstanbul'nu Kağıthane ilçesinde lapa lapa kar yağışı etkili oldu. İlçede kar yağışı aralıklarla etkili olurken Kağıthane ilçesinde de kar yağışı zaman zaman etkisini artırdı. İlçede araçların üzeri karla kaplandı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar araçların üzerindeki karlarla oynayarak keyifli vakit geçirdi.

SARIYER

Sarıyer ve Şişli'de de kar yağışı etkili oldu. Özellikle Sarıyer'in yüksek kesimleri yoğun kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.