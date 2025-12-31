Kara kış hav aulaşımını da vurdu. Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, doğu ve iç kesimlerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferin iptal olduğunu duyurdu.

Üstün, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı "Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

AJET'TEN SEFER İPTALLERİ

AJet de olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak 42 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, “Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” paylaşımında bulundu.

PEGASUS DA BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Pegasus'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için http://flypgs.com’u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz." dedi.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen iller için sarı kod ile uyarısı verdi.

İşte o iller:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Kilis, Osmaniye, Düzce.