Bitlis’in Mutki ilçesinde kar altında tek başına İstiklal Marşı okuyan bir öğrencinin görüntüsü duygulandırdı.

Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Batuhan Bakır, 9 Şubat’ta okula geç kaldığı için törene yetişemedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstiklal Marşı’nın okul koridorunda okunduğunu öğrenen Batuhan, buna rağmen bahçeye çıkarak soğuk havada tek başına milli marşı okudu.

Cep telefonuyla kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kişi küçük öğrencinin davranışını takdir etti. Okul Müdürü Zehra Tonga da örnek davranışından dolayı Batuhan’ı tebrik ederek kendisine hediye verdi.