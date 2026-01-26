

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde yer alan ve halk arasında Balıklı Göl olarak bilinen Gülağaç Bakı Gölü, kış mevsiminde büründüğü beyaz örtüyle adeta kartpostallık manzaralar sunuyor. Kapadokya’nın göller bölgesinde konumlanan göl, karla kaplanan çevresi ve dingin atmosferiyle doğaseverlere huzur dolu bir kaçış noktası olmaya devam ediyor.

Kış aylarında göl çevresini saran kar, Bakı Gölü’nü farklı bir güzelliğe kavuştururken, sessizliği ve sakinliğiyle ziyaretçilerine doğayla baş başa kalma imkânı sunuyor. Donmaya yüz tutan göl yüzeyi, beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar ve çevrede oluşan doğal manzara, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

KIŞIN SESSİZLİĞİNDE DOĞAYLA BULUŞMA

Balıklı Göl çevresinde bulunan mesire alanları ve tesisler, kış aylarında da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazibesini koruyor. Kar manzarası eşliğinde yapılan yürüyüşler, temiz hava ve gölün dingin görüntüsü ziyaretçilere şehir hayatının stresinden uzaklaşma fırsatı sunuyor. Yürüyüş yolları, piknik alanları ve dinlenme noktaları, kış mevsiminde de kontrollü ve güvenli şekilde kullanılabiliyor.

Çocuk oyun alanları, mescit ve sosyal donatılar sayesinde göl, soğuk havaya rağmen ailelerin de uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Özellikle hafta sonlarında ilçe halkı, kar manzarası eşliğinde göl çevresinde vakit geçirmeyi tercih ediyor.

SERİN İKLİM, TEMİZ HAVA, DOĞAL GÜZELLİK

Gülağaç Merkez’de 38.397598 enlem ve 34.365433 boylam koordinatlarında yer alan Balıklı Göl, 1174 metre rakımıyla kış aylarında daha da ferah bir atmosfere sahip oluyor. Doğal kaynak sularıyla beslenen göl, soğuk havaya rağmen canlılığını korurken, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne seriyor.

BELEDİYEDEN KIŞ TURİZMİ VURGUSU

Gülağaç Belediyesi yetkilileri, göl çevresinde yapılan düzenleme ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Balıklı Göl’ün dört mevsim ziyaret edilebilen önemli bir doğal değer olduğuna dikkat çekti. Kış aylarında da doğa turizmine katkı sunan gölün, hem ilçe halkı hem de bölge turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Kar altında farklı bir kimliğe bürünen Gülağaç Bakı Gölü, kış mevsiminde de doğayla baş başa kalmak isteyenlerin gözde adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.