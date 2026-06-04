Antalya’nın Kaş ilçesinde yer alan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nda, çevre bilincini artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında hayata geçirilen "Dumansız Sahil" uygulamasıyla, plaj genelinde sigara tüketimi sınırlandırıldı.

Uygulama doğrultusunda, sahil şeridinde tütün mamullerinin kullanımını azaltmak için plajın arka kısmında özel bir sigara içme alanı oluşturuldu. Plajı ziyaret eden tatilciler sigara kullanmak için yalnızca kendilerine ayrılan bu özel bölgeyi tercih edebilirken, kumsal ve deniz alanı ise tamamen "dumansız alan" olarak hizmet vermeye başladı.

Yeni dönemin temel hedefleri arasında; sahildeki sigara izmariti gibi tütün kaynaklı atıkların azaltılması, kıyı temizliğinin daha kolay bir şekilde yürütülmesi ve Kaputaş Plajı’nın sahip olduğu benzersiz doğal güzelliğin korunması yer alıyor.