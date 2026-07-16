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Yaklaşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri öncesinde iş insanı, denizci ve sivil toplum gönüllüsü Kaptan Mustafa Can, İTO Başkanlığına adaylığını duyurdu. Yaklaşık 800 bin üyesi bulunan İTO'da yeni bir yönetim anlayışı hedeflediğini belirten Can, üyelerin karar süreçlerinde daha fazla söz sahibi olacağı bir yapı oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunu olan Mustafa Can, denizcilik sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübesinin yanı sıra Yeditepe Üniversitesi İşletme Yönetimi (MBA) eğitimiyle iş dünyasında da aktif çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda İlteriş Vakfı Başkanlığı görevini sürdüren Can, ticaret hayatının içinden gelen bir isim olarak İstanbul ekonomisinin ihtiyaçlarını yakından takip ettiğini söyledi.

"İTO ÜYELERİ KENDİNİ KARAR MEKANİZMALARININ DIŞINDA HİSSEDİYOR"

habererk.com'dan gazeteci-Yazar Savaş Erman'ın sorularını yanıtlayan Mustafa Can, İTO seçimlerine katılım oranlarının düşük olmasının en önemli nedeninin üyelerin kendilerini yönetim süreçlerinden uzak hissetmesi olduğunu belirtti.

Can, "İnsanlar seslerinin duyulmadığına inanırsa sandığa gitmez. Benim adaylığımın temel amacı üyeyi yeniden merkeze koymaktır." ifadelerini kullandı.

Kaptan Mustafa Can'In sorulara verdiği yanıtlar şöyle;

KAPTAN MUSTAFA CAN İLE İTO'NUN GELECEĞİ ÜZERİNE

“İSTANBUL’UN TÜCCARI YENİDEN SÖZ SAHİBİ OLACAK”

Soru: İstanbul Ticaret Odası'nın 800 bini aşkın üyesi var. Buna rağmen seçimlere katılım neden bu kadar düşük?

Mustafa Can: İTO üyeleri yıllardır kendilerini karar mekanizmalarının dışında hissediyor. İnsanlar seslerinin duyulmadığına inanırsa sandığa gitmez. Benim adaylığımın temel amacı, üyeyi yeniden merkeze koymaktır.

Soru: Sizi İTO Başkanlığına aday olmaya iten asıl sebep nedir?

Mustafa Can: Hayatım boyunca denizlerde, ticarette ve sivil toplumda görev yaptım. İstanbul'un üreten insanlarının sorunlarının yıllardır biriktiğini görüyorum. Bu makam bir koltuk değil, hizmet makamıdır.

Soru: Bugün İstanbul'da ticaret yapan bir esnafın, sanayicinin veya ihracatçının en büyük sorunu nedir?

Mustafa Can: Belirsizlik. Finansmana erişim, yüksek maliyetler ve artan rekabet baskısı altında işletmeler geleceği göremiyor. İTO'nun görevi sadece belge vermek değil, üyelerinin önünü açmaktır.

Soru: İTO'nun bugün en büyük eksiği sizce nedir?

Mustafa Can: Üye ile yönetim arasındaki mesafe. Oda üyelerinin büyük kısmı kendisini temsil edilmiş hissetmiyor. Bu bağ yeniden kurulmalı.

Soru: Başkan seçilirseniz ilk 100 günde ne yapacaksınız?

Mustafa Can: Öncelikle tam şeffaflık. Bütçeler, iştirakler, harcamalar ve performans raporları üyeler tarafından görülebilecek. İkinci olarak üyelerin sorunlarını doğrudan yönetime taşıyacak dijital katılım sistemi kurulacak.

Soru: İTO'nun milyarlarca liralık bütçesi üyelerin hayatına yeterince dokunuyor mu?

Mustafa Can: Daha fazlası yapılabilir. Her harcanan kuruşun üyeye geri dönüşü ölçülmelidir. Kaynaklar bina ve törenlere değil, üyeye değer üreten projelere yöneltilmelidir.

Soru: Siz sık sık “şeffaflık” diyorsunuz. Bunun somut karşılığı nedir?

Mustafa Can: İştiraklerin mali tablolarının açıklanması, bağımsız denetim raporlarının paylaşılması ve yöneticilerin hesap verebilir hale gelmesidir. Üyenin parasının nereye gittiğini üye bilmelidir.

Soru: Genç girişimcilere ve kadın girişimcilere yönelik en önemli projeniz nedir?

Mustafa Can: Sermayeye erişim ve mentorluk. İstanbul'un geleceği gençlerin ve kadınların kuracağı işletmelerde yatıyor. İTO bu dönüşümün lokomotifi olmalıdır.

Soru: Yapay zekâ ve dijital dönüşüm çağında İTO nasıl bir rol üstlenmeli?

Mustafa Can: Üyelerini geleceğe hazırlayan bir okul gibi çalışmalıdır. Yapay zekâdan dış ticarete kadar her alanda eğitim ve danışmanlık vermelidir.

Soru: İstanbul'un dünya ticaretindeki konumunu yeterli buluyor musunuz?

Mustafa Can: Hayır. İstanbul tarihi boyunca kıtaların ticaret merkeziydi. Bugün de bölgesel değil küresel bir ticaret merkezi olmayı hedeflemelidir.

Soru: Denizcilik geçmişiniz liderlik anlayışınızı nasıl şekillendirdi?

Mustafa Can: Denizde hata yapma lüksünüz yoktur. Karar alırsınız, sorumluluk üstlenirsiniz ve fırtınadan kaçmazsınız. Bu anlayışı İTO'ya taşımak istiyorum.

Soru: Bu seçim neden sıradan bir oda seçimi değil?

Mustafa Can: Çünkü mesele sadece yönetim değişikliği değil, temsil anlayışının değişmesidir. Üyelerin seyirci değil, karar verici olduğu bir dönemin başlangıcı olabilir.

Soru: Oy vermeyi düşünmeyen bir İTO üyesine ne söylersiniz?

Mustafa Can: Sandığa gitmezseniz sizin adınıza başkaları karar verir. Bu seçim yalnızca yöneticileri değil, İstanbul ticaretinin geleceğini belirleyecek. Değişim istiyorsanız ilk adım sandığa gitmektir.

Soru: İstanbul Ticaret Odası'nı 5 yıl sonra nasıl görmek istiyorsunuz?

Mustafa Can: Daha şeffaf, daha güçlü, daha katılımcı ve üyelerinin gurur duyduğu bir kurum olarak. Kapıları üyeye açık, hesap veren ve dünya ile rekabet eden bir İTO hayal ediyorum.

Soru: Son olarak İTO üyelerine mesajınız nedir?

Mustafa Can: Bu oda birkaç kişinin değil, hepimizin odasıdır. İstanbul'un ticaretini büyütecek olan da, geleceğini şekillendirecek olan da sizlersiniz. Söz sahibi olmak istiyorsanız sandığa gelin. Çünkü değişim, katılımla başlar.

İTO üyelerine sandığa gitme çağrısında bulunan Can, sözlerini "Bu oda birkaç kişinin değil, hepimizin odasıdır. İstanbul'un ticaretini büyütecek olan da geleceğini şekillendirecek olan da üyelerimizdir. Söz sahibi olmak istiyorsanız sandığa gelin. Çünkü değişim, katılımla başlar." ifadeleriyle tamamladı.