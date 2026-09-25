Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Konya'da down sendromlu bireylerin sosyal hayata adaptasyonunu sağlamak ve ailelerine destek olmak amacıyla kurulan Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD Meram), 3'üncü yılını geride bıraktı. Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle 2023 yılında kapılarını açan merkez, üçüncü yaşını düzenlenen basın toplantısıyla geride bıraktı. Servis hizmetini merkezde istihdam eğitimi alan özel gençlerin üstlendiği programda, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu merkezin gelişim sürecini ve hedeflerini paylaştı.

EĞİTİMDEN İSTİHDAMA UZANAN BÜTÜNŞÜL MODEL

Programda konuşan DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, her bireyin ihtiyacına özel eğitim süreçleri tasarladıklarını belirtti. Kalite standartlarını aldıkları TS EN ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgeleriyle tescillediklerini aktaran Munlafalıoğlu, merkezin en büyük başarısının hiçbir aileyi yalnız bırakmamak olduğunu ifade etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise 0-3 yaş grubundan 25 yaşa kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini belirterek şu detayları aktardı:

"21 öğrenciyle çıktığımız bu yolda bugün 220'den fazla öğrencimizle büyük bir aileye dönüştük. Erken müdahaleden mesleki eğitime, fizyoterapi ve dil terapisinden spora kadar uzman kadromuzla yanlarındayız. DOSD Meram Spor Kulübü ile özel gençlerimizin lisanslı sporcu olarak ulusal ve uluslararası alanda yer almalarını sağlıyoruz. Nihai hedefimiz Konya'da dokunmadığımız tek bir down sendromlu birey dahi bırakmamaktır."

GAZETECİLERE ÖZEL EBRU TABLOSU HEDİYE EDİLDİ

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, merkezde eğitim gören çocuklar ve aileleriyle birlikte 3'üncü yaş pastasını kesti. Basın mensupları, merkezin eğitim, terapi, spor ve atölye alanlarını gezerek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Programın sonunda merkezde eğitim alan özel öğrenciler, kendi yaptıkları ebru tablolarını gazetecilere hediye etti.