Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında “kara para aklama” suçlamasıyla açılan davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Dosyaya giren yeni bir tutanakta, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve mevcut Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman adına yapılan araç ödemesine ilişkin bilgiler bulundu.

HESAP HAREKETLERİ DOSYADA

T24’ten Asuman Aranca'nın haberine göre, MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda oluşturulan tutanakta, Kaplan’ın şirketinde asistan olarak çalışan Sevda S.’nin hesap hareketlerine yer verildi.

Buna göre, 2 Ekim 2019 tarihinde Sevda S.’nin hesabından “Yüksel Kocaman araç kaporası” açıklamasıyla 5 bin lira, “Yüksel Kocaman araç bedeli” açıklamasıyla ise 338 bin 650 lira olmak üzere Borusan Oto’ya ödeme yapıldığı kaydedildi.

Kayıtlara göre, bu ödemeden bir gün sonra söz konusu BMW 3.20 model aracın Yüksel Kocaman adına tescil edildiği belirtildi.

ARAÇ DEĞİŞİMİ İDDİASI

Dosyada yer alan başka bir emniyet tutanağında ise söz konusu aracın Mart 2020’de 150 bin lira fark ödenerek BMW 5.20 model araçla değiştirildiğine dair ifadeler yer aldı.

Firma sahibi Murat Arslan’ın beyanında, araç değişiminin pazarlık sonucu gerçekleştiği ve işlemlerin Kocaman’ın vekalet verdiği kişi aracılığıyla yürütüldüğü aktarıldı.

Ayrıca aynı süreçte daha yüksek değerli başka bir araç için de takas yapıldığı, aradaki farkın Kocaman’ın eşi tarafından ödendiğine ilişkin beyanların da dosyada bulunduğu ifade edildi.

GİZLİ TANIK BEYANLARIYLA ÖRTÜŞEN KAYITLAR

Davada gizli tanık olarak ifade veren Serdar Sertçelik’in, Kocaman’a lüks araç alındığı yönündeki iddialarının da yapılan araştırmalarla desteklendiği ileri sürüldü.

Emniyet tarafından hazırlanan kapsamlı araştırma tutanaklarında, hesap hareketleri ile araç tescil tarihleri arasında uyum bulunduğu kaydedildi.

Daha önce de dosyaya, sanıklardan birinin kira ödemesi adı altında Kocaman’a para gönderdiğine ilişkin MASAK raporlarının girdiği öğrenildi.

GEÇMİŞ İDDİALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Kaplan’ın 2023 yılında tutuklanmasının ardından, Yüksel Kocaman hakkında rüşvet iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Kocaman’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde Kaplan’a ilişkin bazı soruşturma dosyalarının kapatıldığı öne sürülmüş, ayrıca lüks araç ve villa mobilyası gibi iddialar gündeme gelmişti.

Öte yandan, ödeme yapılan dönemde başsavcı olarak görev yapan Kocaman’ın daha sonra Yargıtay üyeliğine seçildiği, aynı süreçte yaptığı harcamalar ve yaşam tarzına ilişkin iddiaların da uzun süre kamuoyunda tartışıldığı biliniyor. Dosyaya giren yeni belgelerle birlikte tartışmalar yeniden alevlendi.