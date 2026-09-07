Kaynak: DHA

Midyat ilçesi merkez Sanayi Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil bir evde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kimsenin bulunmadığı evin kapısını kırıp, yangına müdahale etti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin evin kapısını kırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.