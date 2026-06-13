Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın kapısını açan sürücü, şoför mahallinde yılan olduğunu fark etti.

Kapıyı açtı, hayatının şokunu yaşadı: Direksiyon başındaki davetsiz misafir - Resim : 1

Panikle araçtan uzaklaşan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sürücünün panik halleri, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.

Kapıyı açtı, hayatının şokunu yaşadı: Direksiyon başındaki davetsiz misafir - Resim : 2

Şoför mahallinden motor bölümüne kaçan yılan, itfaiye erlerinin 3 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yılan, itfaiye erleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kapıyı açtı, hayatının şokunu yaşadı: Direksiyon başındaki davetsiz misafir - Resim : 3