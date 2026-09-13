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Kaynak: DHA

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’na Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen TIR’ı şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk etti.

Hassas burunlu narkotik köpeğinin de kullanıldığı detaylı aramada, TIR içerisine gizlenmiş 25 ayrı paket halinde toplam 50 kilo 506 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, “Etkin ve kararlı çalışmaları ile zehir tacirlerine büyük darbe vuran Gümrük Muhafaza ve Emniyet personelimizi kutluyoruz” denildi.