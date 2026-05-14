Edime Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen TIR, risk analizlerinin ardandan x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR detaylı arama için hangara alındı. Eğitimli köpek 'Bodri' ile yapılan aramada, yasal yük üzerinde çok sayıda koli ve iki valiz bulundu.

Koliler ve valizlerde yapılan aramada faturasız ve belgesiz, gümrüğü beyan edilmeyen 1 milyon 440 bin sigara kağıdı, 20 pil, 10 bin 5 atomizer, 4 bin 34 elektronik sigara, 2 bin 690 elektronik sigara kartuşu, 20 gözlük, 212 bin 541 ilaç, 3 bin elektronik sigara podu cinsi eşyalar ile 28 paket halinde 32 kilo 480 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında soruşturma sürüyor.