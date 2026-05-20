Türkiye'deki tatilinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yaşadığı ülkeye dönmek isteyen gurbetçi sürücü, pasaport ve gümrük kontrolleri sırasında adeta şoke oldu. İddiaya göre, Türkiye’de bulunduğu süre zarfında farklı otoyol ve şehirlerarası yollarda hız limitlerini defalarca aşan sürücü, Elektronik Denetim Sistemleri (EDS) tarafından anlık olarak kaydedildi.

Sistemde yapılan incelemede, gurbetçi vatandaşın adına toplamda 227 bin TL trafik cezası bulunduğu tespit edildi. Mevzuat gereği borcu nedeniyle çıkış işlemleri askıya alınan sürücü, sınır kapısından geçebilmek için rekor cezayı peşin olarak ödemek zorunda kaldı.

"227 BİN TL ÖDEDİM, HER YERDE RADAR VAR YAVAŞ GİDİN!"

Cezayı ödedikten sonra yurt dışına çıkış yapabilen gurbetçi sürücü, yaşadığı bu sıra dışı deneyimi cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Türkiye’de seyahat ederken hız sınırlarına uymadığını itiraf eden sürücü, diğer gurbetçilere ve sürücülere şu sözlerle seslendi:

"227 bin TL ceza ödedim. Her yerde radar var, yavaş gidin. Param olmasaydı burada kalmıştım. Herkes kurallara uysun, çok dikkatli olun."

YETKİLİLERDEN "ANLIK TESPİT" UYARISI

Olayın ardından yetkililer de sürücülerin can ve mal güvenliği için kurallara uyması gerektiğinin altını çizdi. Otoyol, otoban ve şehirlerarası bağlantı yollarında hız ihlallerinin, gelişmiş elektronik sistemlerle (EDS ve mobil radarlar) anlık ve hatasız olarak tespit edildiğini hatırlatan yetkililer; cezai işlemlerle karşılaşmamak ve en önemlisi kazaların önüne geçmek için tüm sürücüleri trafik kurallarına ve hız limitlerine tam uyum göstermeye davet etti.