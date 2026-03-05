Ticaret Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 1 ton 413 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı. ele geçirilen esrarın piyasa değeri ise 1 milyar 271 milyon lira.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR mercek altına alınmıştır. Ekiplerce yakın takibe alınan TIR cinsi aracın X-Ray taramasında belirlenen şüpheli yoğunluk akabinde narkotik dedektör köpeğimiz Bodri'nin de katıldığı detaylı aramalarda yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette; 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu tespit edilmiştir