Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen bir yolcu otobüsünü durdurarak kontrol gerçekleştirdi.

12 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kontroller esnasında şüpheli davranış sergileyen iki yolcu üzerinde gerçekleştirilen aramada, yolcuların montlarının içine gizlenmiş vakumlu poşetler içinde 12 kilo 1 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak biri kadın iki şüpheli gözaltına alınırken, adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, sınır kapılarında uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.