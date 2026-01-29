Küresel ticaretin en kritik kavşak noktalarından biri olan Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır hattında, geçiş kapasitesini artıracak tarihi adımlar atılıyor. Kurulan özel komisyon, Avrupa Birliği’ni Asya’ya bağlayan bu devasa kara sınır kapısının yükünü hafifletecek yeni projeleri masaya yatırmaya hazırlanıyor.

​YENİ SINIR KAPISI VE TEKNİK PARAMETRELER MASADA

Gerçekleştirilecek toplantılarda, iki ülkeyi birbirine bağlayacak kara yolu bağlantılarının temel teknik özelliklerinden, güzergahların stratejik konumuna kadar pek çok kritik konu karara bağlanacak. Komisyonun gündemindeki ana başlıklar şunlar:

Yeni geçiş güzergahlarının tam koordinatlarının belirlenmesi, yeni sınır kontrol noktalarının teknik parametreleri ve çalışma rejimleri ve geçiş noktalarının hangi yük türlerine ve yolcu kapasitesine göre inşa edilmesi oldu.

​DÜNYANIN EN YOĞUN HATTI: KAPIKULE

"AB’yi Asya’ya bağlayan en büyük kara sınırı" unvanını elinde bulunduran Kapitan Andreevo-Kapıkule hattı, lojistik dünyasında dünyanın en yoğun geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Yeni inşa edilecek sınır geçişleri ve modernize edilecek altyapı sayesinde, özellikle tır kuyruklarının önüne geçilmesi ve gümrük süreçlerinin hızlandırılması planlanıyor.