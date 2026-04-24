Afetevler Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 kadın, girdikleri binadaki dairenin önünde duran ayakkabıları incelemeye başladı. Şüphelilerden biri, kapı önündeki ayakkabıyı alıp iki kere kokladı. Ardından şüpheli, kapıyı kartla zorlayıp açmaya çalıştı. O sırada evdekilerin seslerini duyan şüpheliler kaçtı.

Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin ihbarı üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.