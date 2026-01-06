Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi 50’li yaşlarında

SEYİT’İN OĞLU İBRAM HAFIZALARA KAZINMIŞTI

1976 yılında vizyona giren Kapıcılar Kralı, aradan geçen yaklaşık yarım asra rağmen hâlâ izleyicisini güldürmeyi başarıyor.

Filmde Kemal Sunal, kurnazlığı ve hazırcevaplığıyla dikkat çeken kapıcı Seyit karakteriyle sinema tarihine adını yazdırmıştı. Seyit’in oğlu İbram ise hem sevimliliği hem de unutulmaz replikleriyle akıllarda yer etti.