06 Ocak 2026 Salı
Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi 50'li yaşlarında

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi 50’li yaşlarında

Kemal Sunal’ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Kapıcılar Kralı filminde, kapıcı Seyit’in oğlu İbram karakterini canlandıran çocuk oyuncu Soner Yağız’ın bugünkü hali görenleri şaşırtıyor.

Mehmet Ertaş Mehmet Ertaş
Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi 50’li yaşlarında - Resim: 1

Başrollerinde Kemal Sunal’ın yanı sıra Şevket Altuğ, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ ve Sevil Üstekin gibi usta isimlerin yer aldığı film, Türk sinemasının kült yapımları arasındaki yerini koruyor. Yönetmenliğini Zeki Ökten’in üstlendiği yapımın senaryosu ise usta yazar Umur Bugay imzası taşıyor.

1 9
Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi 50’li yaşlarında - Resim: 2

SEYİT’İN OĞLU İBRAM HAFIZALARA KAZINMIŞTI

1976 yılında vizyona giren Kapıcılar Kralı, aradan geçen yaklaşık yarım asra rağmen hâlâ izleyicisini güldürmeyi başarıyor.

Filmde Kemal Sunal, kurnazlığı ve hazırcevaplığıyla dikkat çeken kapıcı Seyit karakteriyle sinema tarihine adını yazdırmıştı. Seyit’in oğlu İbram ise hem sevimliliği hem de unutulmaz replikleriyle akıllarda yer etti.

2 9
Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi 50’li yaşlarında - Resim: 3

ŞİMDİ 50’Lİ YAŞLARINDA

Filmde babasına yardım eden küçük İbram’ı canlandıran Soner Yağız, bugün 50’li yaşlarında. Yıllar içindeki büyük değişimiyle dikkat çeken Yağız’ı görenler, onu tanımakta zorlanıyor.

3 9
Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi 50’li yaşlarında - Resim: 4

“İbram şu zımbırtıyı al oğlum, belki demiri para eder” ve “Lopopo ne gız? Git başımdan…” gibi repliklerle hafızalara kazınan İbram karakteri, Yeşilçam nostaljisinin simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.

4 9
Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi 50’li yaşlarında - Resim: 5

KARDEŞLER YILLAR SONRA BİR ARADA

Yeşilçam oyuncularını ve film mekânlarını sosyal medyada yeniden gündeme getiren oyuncu Doğan Güneş, Kapıcılar Kralı’nda kardeşleri canlandıran Soner Yağız ve Banu Bolaman’ı yıllar sonra bir araya getirmişti. İki kardeş, filmin çekildiği apartmanın önünde buluşarak nostaljik bir anıya imza attı.

5 9
Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi 50’li yaşlarında - Resim: 6

Ekran tekrarlarıyla izleyiciyi kahkahaya boğan Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı ve kız kardeşinin son halleri, Yeşilçam tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

6 9
Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi 50’li yaşlarında - Resim: 7
7 9
Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi 50’li yaşlarında - Resim: 8
8 9
Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi 50’li yaşlarında - Resim: 9
9 9
