Anasayfa Ekonomi Kapı kolu bile servet ediyor. Dünyanın en pahalı 10 konutu: Nutkunuz tutulacak

Kapı kolu bile servet ediyor. Dünyanın en pahalı 10 konutu: Nutkunuz tutulacak

Hayallerinizin ötesinde lüksler sunan, özel kar odalarından devasa su kaydıraklarına kadar akıl almaz özellikler barındıran dünyanın en pahalı 10 evini sizin için derledik.

Bazılarının aylık elektrik faturası bile küçük bir kasaba alacak kadar yüksek! Özellikle bir numaradaki fiyat ve sahip görünce şok olacaksınız. Hazırsanız, zenginliğin doruklarına doğru yolculuk başlıyor!

FOUR FAIRFIELD POND

Konum: Hamptons, Long Island, ABD

Fiyat: 248 milyon dolar

Öne Çıkanlar: Amerikalı yatırımcı Ira Rennert’a ait bu dev malikâne, 63 dönüm arazi üzerine kurulu. Tam 29 yatak odası ve 39 banyo içeriyor. Ayrıca kendi elektrik santrali, 164 kişilik tiyatro salonu ve 100 araçlık garajı bulunuyor.

15 KENSINGTON PALACE GARDENS

Konum: Londra, Birleşik Krallık

Fiyat: 254 milyon dolar

Öne Çıkanlar: “Milyarderler Sokağı”nda bulunan bu mülk, kraliyet ailesine komşu olmasıyla meşhur. Yüksek güvenlikli malikânede yeraltında dev bir spor kompleksi ve otomobil müzesi yer alıyor.

THE ODEON TOWER PENTHOUSE

Konum: Monte Carlo, Monako

Fiyat: 330 milyon dolar

Öne Çıkanlar: Dünyanın en pahalı dairesi olan bu çatı katı, Odeon Kulesi’nin üst 5 katını kaplıyor. 360 derece Akdeniz manzarası sunuyor. En çarpıcı özelliği, üst kattan sonsuzluk havuzuna inen dev su kaydırağı.

LES PALAIS BULLES (BALONCUK SARAYI)

Konum: Théoule-sur-Mer, Fransa

Fiyat: 420 milyon dolar

Öne Çıkanlar: Macar mimar Antti Lovag’ın tasarladığı, bir dönem Pierre Cardin’e ait olan bu fütüristik evde düz çizgi yok. Baloncuk şeklindeki odalar ve 500 kişilik açık hava amfitiyatrosuyla tam bir sanat eseri.

WITANHURST

Konum: Londra, İngiltere

Fiyat: 450 milyon dolar

Öne Çıkanlar: Buckingham Sarayı’ndan sonra Londra’nın en büyük ikinci konutu. 65 odalı tarihi malikânenin altında dev bir “yaşam köyü” var: sinema, sauna, spor salonu ve büyük yüzme havuzu.

VILLA LES CÈDRES

Konum: Provence-Alpes-Côte d’Azur, Fransa

Fiyat: 450 milyon dolar

Öne Çıkanlar: 1830’da inşa edilen villa, bir zamanlar Belçika Kralı II. Leopold’a aitti. 35 dönümlük arazisinde 15.000’den fazla bitki türünün olduğu muhteşem botanik bahçe ve 3.000 nadir kitaptan oluşan kütüphane bulunuyor.

THE ONE

Konum: Bel Air, Kaliforniya, ABD

Fiyat: 500 milyon dolar

Öne Çıkanlar: Modern mimarinin zirvesi sayılan bu malikâne yaklaşık 10.000 metrekare. İçinde 5 yüzme havuzu, özel gece kulübü, bowling salonu ve 360 derece Los Angeles manzaralı dev teras mevcut.

VILLA LEOPOLDA

Konum: Villefranche-sur-Mer, Fransa

Fiyat: 750 milyon dolar

Öne Çıkanlar: Fransız Rivierası’nın ikonik yapılarından. Alfred Hitchcock’un “To Catch a Thief” filminin çekildiği villa, 19 yatak odası ve 50 tam zamanlı bahçıvanın baktığı dev bahçelere sahip.

ANTILIA

Konum: Mumbai, Hindistan

Fiyat: 2 milyar dolar

Öne Çıkanlar: Mukesh Ambani’ye ait 27 katlı gökdelen-ev tek aile için tasarlandı. 3 helikopter pisti, 168 araçlık otopark, asma bahçeler ve Mumbai sıcağında serinlemek için yapay kar yağdıran “kar odası” var.

BUCKINGHAM PALACE

Konum: Londra, İngiltere

Fiyat: 4.9 milyar dolar

Öne Çıkanlar: Listenin tepesinde İngiliz Kraliyet Ailesi’nin resmi sarayı bulunuyor. Normal bir evin çok ötesinde: 775 oda, 92 ofis ve Londra’nın en büyük özel bahçesi. Tarihi değeri ve sanat koleksiyonuyla paha biçilemez.

