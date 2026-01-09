Bazılarının aylık elektrik faturası bile küçük bir kasaba alacak kadar yüksek! Özellikle bir numaradaki fiyat ve sahip görünce şok olacaksınız. Hazırsanız, zenginliğin doruklarına doğru yolculuk başlıyor!
Kapı kolu bile servet ediyor. Dünyanın en pahalı 10 konutu: Nutkunuz tutulacak
Hayallerinizin ötesinde lüksler sunan, özel kar odalarından devasa su kaydıraklarına kadar akıl almaz özellikler barındıran dünyanın en pahalı 10 evini sizin için derledik.
FOUR FAIRFIELD POND
Konum: Hamptons, Long Island, ABD
Fiyat: 248 milyon dolar
Öne Çıkanlar: Amerikalı yatırımcı Ira Rennert’a ait bu dev malikâne, 63 dönüm arazi üzerine kurulu. Tam 29 yatak odası ve 39 banyo içeriyor. Ayrıca kendi elektrik santrali, 164 kişilik tiyatro salonu ve 100 araçlık garajı bulunuyor.
15 KENSINGTON PALACE GARDENS
Konum: Londra, Birleşik Krallık
Fiyat: 254 milyon dolar
Öne Çıkanlar: “Milyarderler Sokağı”nda bulunan bu mülk, kraliyet ailesine komşu olmasıyla meşhur. Yüksek güvenlikli malikânede yeraltında dev bir spor kompleksi ve otomobil müzesi yer alıyor.
THE ODEON TOWER PENTHOUSE
Konum: Monte Carlo, Monako
Fiyat: 330 milyon dolar
Öne Çıkanlar: Dünyanın en pahalı dairesi olan bu çatı katı, Odeon Kulesi’nin üst 5 katını kaplıyor. 360 derece Akdeniz manzarası sunuyor. En çarpıcı özelliği, üst kattan sonsuzluk havuzuna inen dev su kaydırağı.
LES PALAIS BULLES (BALONCUK SARAYI)
Konum: Théoule-sur-Mer, Fransa
Fiyat: 420 milyon dolar
Öne Çıkanlar: Macar mimar Antti Lovag’ın tasarladığı, bir dönem Pierre Cardin’e ait olan bu fütüristik evde düz çizgi yok. Baloncuk şeklindeki odalar ve 500 kişilik açık hava amfitiyatrosuyla tam bir sanat eseri.
WITANHURST
Konum: Londra, İngiltere
Fiyat: 450 milyon dolar
Öne Çıkanlar: Buckingham Sarayı’ndan sonra Londra’nın en büyük ikinci konutu. 65 odalı tarihi malikânenin altında dev bir “yaşam köyü” var: sinema, sauna, spor salonu ve büyük yüzme havuzu.
VILLA LES CÈDRES
Konum: Provence-Alpes-Côte d’Azur, Fransa
Fiyat: 450 milyon dolar
Öne Çıkanlar: 1830’da inşa edilen villa, bir zamanlar Belçika Kralı II. Leopold’a aitti. 35 dönümlük arazisinde 15.000’den fazla bitki türünün olduğu muhteşem botanik bahçe ve 3.000 nadir kitaptan oluşan kütüphane bulunuyor.
THE ONE
Konum: Bel Air, Kaliforniya, ABD
Fiyat: 500 milyon dolar
Öne Çıkanlar: Modern mimarinin zirvesi sayılan bu malikâne yaklaşık 10.000 metrekare. İçinde 5 yüzme havuzu, özel gece kulübü, bowling salonu ve 360 derece Los Angeles manzaralı dev teras mevcut.
VILLA LEOPOLDA
Konum: Villefranche-sur-Mer, Fransa
Fiyat: 750 milyon dolar
Öne Çıkanlar: Fransız Rivierası’nın ikonik yapılarından. Alfred Hitchcock’un “To Catch a Thief” filminin çekildiği villa, 19 yatak odası ve 50 tam zamanlı bahçıvanın baktığı dev bahçelere sahip.
ANTILIA
Konum: Mumbai, Hindistan
Fiyat: 2 milyar dolar
Öne Çıkanlar: Mukesh Ambani’ye ait 27 katlı gökdelen-ev tek aile için tasarlandı. 3 helikopter pisti, 168 araçlık otopark, asma bahçeler ve Mumbai sıcağında serinlemek için yapay kar yağdıran “kar odası” var.
BUCKINGHAM PALACE
Konum: Londra, İngiltere
Fiyat: 4.9 milyar dolar
Öne Çıkanlar: Listenin tepesinde İngiliz Kraliyet Ailesi’nin resmi sarayı bulunuyor. Normal bir evin çok ötesinde: 775 oda, 92 ofis ve Londra’nın en büyük özel bahçesi. Tarihi değeri ve sanat koleksiyonuyla paha biçilemez.