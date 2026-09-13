Her şey 14 yıl önce başladı
Bruna Fernanda de Jesus Silva'nın hikayesi yaklaşık 14 yıl önce kapı kapı dolaşarak tatlı satmasıyla başladı. Küçük çaplı satışlarla başlayan girişimi zaman içerisinde kendi pastanesine dönüştü.
Kapı kapı dolaşarak satıyordu şimdi siparişlere yetişemiyor: Tek ürünle 660 bin lira kazanıyor
Yıllar önce kapı kapı tatlı satarak başladığı işte geliştirdiği özel tarif, sosyal medyada bir anda patladı. Talep öyle arttı ki tek günde yüzlerce satış yapıldı, kısa sürede yüz binlerce liralık ciroya ulaşıldı.Kaynak: Diğer
Her şey 14 yıl önce başladı
Kendi tarifini geliştirdi
Girişimci, 2019 yılında çilekle hazırlanan ve daha sonra "aşk çileği" adıyla tanınacak tatlıyı geliştirdi. Ürün 2020 yılında işletmenin menüsüne eklendi.
Sosyal medya her şeyi değiştirdi
Uzun süre sınırlı sayıda satılan tatlı, Temmuz 2025'te sosyal medyada viral hale geldi. Görüntülerin hızla yayılmasıyla pastaneye gelen siparişler bir anda katlandı.
Haftalık satış günlük satışa dönüştü
Viral olmadan önce haftada 150 ila 300 adet üretilen tatlıdan, ilginin artmasıyla günde ortalama 350-400 adet satılmaya başlandı.
Bir günde 870 tane sattı
Talebin zirveye ulaştığı 24 Temmuz'da tek günde 870 adet satış gerçekleştirildi. Bu rakam işletmenin bugüne kadarki en yüksek günlük satışı oldu.
Tek üründen 660 bin liralık ciro
İşletme, 19 Temmuz'dan itibaren yalnızca viral olan bu tatlıdan yaklaşık 70 bin Brezilya reali, güncel haberde verilen karşılığıyla yaklaşık 660 bin liralık ciro elde etti.
Akıma dev zincirler de katıldı
Tatlıya yönelik ilgi tek bir işletmeyle sınırlı kalmadı. Butik üreticilerden yüzlerce şubesi bulunan büyük zincirlere kadar birçok işletme benzer ürünleri menüsüne eklemeye başladı.
Akıma dev zincirler de katıldı
Tatlıya yönelik ilgi tek bir işletmeyle sınırlı kalmadı. Butik üreticilerden yüzlerce şubesi bulunan büyük zincirlere kadar birçok işletme benzer ürünleri menüsüne eklemeye başladı.