Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesi hakkında gelen şikayet üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri harekete geçti.

Denetim için adrese giden ekipler, içeride faaliyet olmasına rağmen kapının açılmadığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, işletmenin havalandırma bölümünden içeri seslenerek kendilerini tanıttı ve kapının açılmasını istedi.

Bir süre sonra çalışanların kapıyı açmasıyla denetim gerçekleştirildi. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde ekiplerin, “Tarım İl Müdürlüğü’nden geliyoruz, kapıyı açar mısınız” şeklinde çağrıda bulunduğu görüldü.

Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla gıda üretim ve satış noktalarına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.