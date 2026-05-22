Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs 2026 dönemi İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini yayımladı.

TCMB’nin açıkladığı imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,0 seviyesinde, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 73,8 seviyesinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK KAPASİTE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE GÖRÜLDÜ

Sektörel bazda en yüksek kapasite kullanım oranı yüzde 85 ile tütün sektöründe gerçekleşti.

Tütün sektörünü; yüzde 84,5 ile ağaç ürünleri, yüzde 82,6 ile kağıt, yüzde 79,2 ile eczacılık ürünleri takip etti.

Raporda bazı sektörlerde kapasite kullanımının düşük kaldığı görüldü.

Özellikle deri sektöründe yüzde 59,7, içecek sektöründe yüzde 62,9, makine ve ekipmanda yüzde 65,3 oranları dikkat çekti.

ARA MALLARDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları incelendiğinde ara mallarda artış eğiliminin devam ettiği görüldü.

Ara mallarda kapasite kullanım oranı yüzde 74,9’a yükselirken, yatırım mallarında oran yüzde 70,3 olarak gerçekleşti.

Dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanım oranı yüzde 68,9 seviyesinde kaldı.

Motorlu kara taşıtlarında kapasite kullanım oranı yüzde 71,4 olurken elektronik sektöründe bu oran yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.