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Nordex Group'un Menemen'de üretime başlayan yeni kanat fabrikasında üretim kapasitesi 2028 yılının ilk yarısına kadar tamamen doldu. İzmir Serbest Bölgesi'nde yer alan tesiste, tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık 1200 rotor kanadının üretilmesi planlanıyor. Tesis bünyesinde özellikle YEKA projelerinde kullanılacak yeni nesil N163 ve N175 türbin kanatlarının imalatı gerçekleştiriliyor.

ALİAĞA'YA 70 MİLYON EUROLUK YENİ YATIRIM

Türkiye'deki tedarik ağından toplam 1,1 milyar euroluk alım yapan şirket, Menemen yatırımıyla yetinmeyip Aliağa ilçesinde 70 milyon euro tutarında yeni bir tesis kuruyor. Finansmanının tamamı Nordex'in kendi özkaynaklarıyla karşılanan ve Almanya'dan ek kaynak aktarılan fabrikanın açılışı için tarih netleşti.

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİNDE VİTES BÜYÜTÜYOR

Türkerler Holding ile Sivas'taki YEKA projesi kapsamında 525 MW gücünde dev türbin tedarik anlaşması imzalayan şirket, Türkiye'deki yerlilik oranını da yüzde 55-65 seviyesine taşıdı. Türkiye'nin rüzgar kurulu gücü artışını sürdürürken, Nordex'in 2026 yılı için Türkiye'den gerçekleştireceği ihracat hedefinin yaklaşık 300 milyon euro seviyesinde olduğu açıklandı.