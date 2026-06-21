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Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hatice Öncel isimli şahsın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın kamuoyunda tepkiye neden olduğu belirtildi.

SAVCILIK DEVREYE GİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili hızlı şekilde harekete geçtiği ifade edilirken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı ve yakalanması için gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Söz konusu paylaşımın sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcıdan tepki geldiği öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.