BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı sonrası Orta Doğu’da çıkan savaş piyasaları altüst etti. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının da etkisiyle birçok ülke elindeki altınları dolara çevirdi. Bu da altın fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Altının düşmesiyle birlikte daha önceden altın yatırımı yapan bazı yurttaşlar paralarının değer kaybetmesinden endişelenirken, bazı vatandaşlar ise kuyumculara hücum etti.

Yurttaşlar en çok gram altına yöneldi. Rafinelerin bayram izni nedeniyle kapalı olması sebebiyle gram altın üretiminde sınırlama yaşandı. Eldeki stoklar tükenince birçok kuyumcuda gram altın kalmadı.

YENİÇAĞ ailesi olarak biz de altının en çok satıldığı bölge olan Kapalıçarşı’da halkın nabzını yokladık.

'KUYUMCULAR ARASINDA 700-800 TL ARASINDA FARKLAR MEYDANA GELEBİLİYOR'

Gram altın almaya gelen bir yurttaş, altının durumuyla ilgili “Gram altın bir anda çöküşe ve yükselişe geçebiliyor. Biz buraya yatırım yapmak için geldik. Nasipse bugün yatırım yapacağız. Ancak diğer kuyumcularla fiyat farkları var. Kimi kuyumcularda 700-800 TL’ye kadar farklar meydana geliyor” sözlerini sarf etti.

'ALTIN ALINIR- SATILIR DİYEN YERLER BİLE KARA BORSADA İŞ YÜRÜTÜYOR'

Başka bir vatandaş ise altında düşüşün görsel olarak olduğunu, kuyumcularda ise bu düşüşün hissedilmediğini dile getirerek, “Şu anda altının düştüğü yok. Gram altın için 6800 diyen var, 7000 diyen var, 7500 diyen var. Yani o gördüğünüz ‘altın alınır-satılır’ diyen yerler bile kara borsada bu işi yürütüyor. Fiyatlar arasında büyük farklılık var. Herkes 50 liranın, 100 liranın peşinde yani” ifadelerini kullandı.

'BORCUM OLDUĞU İÇİN ALTIN ALMAYA GELDİM'

Altın borcu olduğu için Kapalıçarşı’ya gelen bir yurttaş, ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun da etkisiyle yatırım yapmaya gücü olmadığını belirterek, “Maddi durumlar iyi değil, fazla yatırım yapamıyoruz. Elimizden geldiğince elimize fazla para kalırsa yatırım yapıyoruz. Benim biraz borcum vardı, o yüzden altın almaya geldim” dedi.

Kapalıçarşı’ya altın almak için gelen ve kuyumcu önünde kuyruğa giren başka bir emekli vatandaş ise Kuyumcukent’e de gittiğini ve altın fiyatlarını karşılaştırdığını ifade ederek, açıklanan altın fiyatları ile kuyumculardaki fiyatlar arasında 300 ila 500 lira arasında fark olduğunu belirtti.

'DEVLET KUYUMCULARA DENETİM YAPAMIYOR MU?'

Emekli yurttaş şöyle konuştu, “Açıklanan altın fiyatları ile kuyumculardaki farklı. Sebep ne? Şu an kuyrukta durduğum kuyumcu en uygun fiyatlı altın veren yer. Normalde gram altın 6300 lira, burada bile 6661 lira. Yani arada 300 lira fark oynuyor. Devlet kuyumculara denetim yapamıyor mu? Polislerimiz, askerlerimiz denetlesin bunları. Mahalle arasında bile gram altın 7100 liraya satılıyor. Devletin bunlara sözü geçmiyor mu acaba? Borcumuz var, onu ödemek için geldik. Ben emekliyim. Bundan 4 sene önce asgari ücretin üzerindeydi benim maaşım. Şimdi asgari ücretin altında. Asgari ücret 28 bin lira, benim ücretim 23 bin lira. Niye benim maaşım düştü kardeşim? Bunun bir izahını versinler bize ya. Adam savaşa giriyor, ‘savaş var’ diyor. Savaştan bana ne kardeşim. Her şeye zam yapıyorlar. Bizim gırtlağımıza sarıldılar, biz ölmek üzereyiz ya.”

'275 LİRALIK DETERJAN BİR ANDA 319 LİRA OLDU'

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon hakkında da konuşan emekli yurttaş, market fiyatlarına fahiş zamlar geldiğini söyledi. Yurttaş şöyle devam etti:

“Şimdi şöyle söyleyeyim, ben mesela bir markanın 10 kilo deterjanını alıyordum, 275 liraydı. Kaç para oldu biliyor musunuz? 319 lira. Kardeşim bu zammı neden veriyorsun sen ya? Zaten aralıkta bir zam yaptılar. Şimdi sen mecbursun bu deterjanı almaya. Yılbaşından önce yüzde 16 marketlere zam geldi. Yılbaşından sonra yüzde 16 daha yaptılar, etti yüzde 32. Bizim maaş nerede? Eridi gitti.”