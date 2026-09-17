Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Eylül 2026)

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın güne 6 bin 613,80 TL alış ve 6 bin 722,88 TL güncel satış fiyatıyla devam ediyor. Gün içinde en düşük 6 bin 697,75 TL seviyesini gören gram altın, en yüksek 6 bin 726,81 TL noktasına kadar tırmandı.