Altın piyasasında gözler haftanın dördüncü işlem gününde Kapalıçarşı'ya çevrildi. 17 Eylül sabah saatleri itibarıyla piyasada işlem gören tüm altın türlerinde FED’in faiz arttırma kararının etkisiyle yaşanan düşüşün arından toparlanma yaşandı, yukarı yönlü ivme başladı.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Eylül 2026)
İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasa altın fiyatları 17 Eylül sabahında hareketli başladı. Amerika Merkez Bankası FED’İn faiz yükseltme kararının ardından kısa süreli düşüş yaşayan altın fiyatları güne yükselişle başladı. İşte Kapalıçarşı’da güncel altın fiyatları…Seçil Kılıç
Peki Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın güne 6 bin 613,80 TL alış ve 6 bin 722,88 TL güncel satış fiyatıyla devam ediyor. Gün içinde en düşük 6 bin 697,75 TL seviyesini gören gram altın, en yüksek 6 bin 726,81 TL noktasına kadar tırmandı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerin başında gelen çeyrek altın, alışta 10 bin 821 TL, güncel satışta ise 10 bin 968 TL seviyesinden işlem görüyor.
Çeyrek altın gün içi işlemlerde en düşük 10 bin 927 TL'ye gerilerken, en yüksek 10 bin 975 TL seviyesini test etti.
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın Kapalıçarşı'da 21 bin 649 TL alış ve 21 bin 930 TL güncel satış fiyatından işlem görüyor.
Günlük hareketi incelendiğinde gün içinde görülen en düşük değer 21 bin 848 TL, en yüksek değer ise 21 bin 943 TL olarak kayıtlara geçti.
TAM ALTIN NE KADAR?
Büyük ölçekli yatırımların gözdesi tam altın alışta 43 bin 206 TL, güncel satışta ise 43 bin 719 TL seviyesinde seyrediyor.
Tam altın gün içinde en düşük 43 bin 555 TL, en yüksek ise 43 bin 744 TL bandında hareket etti.
GREMSE ALTIN NE KADAR?
Piyasadaki en yüksek hacimli ürünlerden gremse altın, 107 bin 217 TL alış ve 108 bin 877 TL güncel satış fiyatıyla alıcı buluyor.
Gün içinde en düşük 108 bin 471 TL'ye kadar inen gremse altın, en yüksek 108 bin 941 TL seviyesine kadar çıktı.
HAS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Saf altın değeri üzerinden hesaplanan has altın ise alışta 6 bin 647,04 TL, güncel satışta 6 bin 709,46 TL seviyesinde yer alıyor.
Has altının gün içinde ulaştığı en düşük değer 6 bin 684,38 TL, en yüksek değer ise 6 bin 713,73 TL oldu.
UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.