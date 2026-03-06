ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi güvenli liman olarak dile getirilen altın tarafından yükselişlere neden olmaması dikkat çekiyor. Kapalıçarşı’da ise altın fiyatları merak ediliyor. Yeniçağ olarak Kapalıçarşı’da altın fiyatlarına dair gün ortasını çıkardık.
Kapalıçarşı’da altın fiyatları çakıldı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
Altın piyasasında "savaş" depremi: 2 Mart'ta 8 bin 163 TL ile rekor kıran gram altın, ABD-İran gerilimine rağmen sert bir düzeltmeyle 7 bin 300 TL bandına kadar geriledi. Kapalıçarşı’da dalgalanma sürerken; çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında gün ortası rakamları netleşti.Derleyen: Süleyman Çay
2 Mart’ta 8 bin 163 TL bandına kadar çıkarak rekor tazeleyen gram altın, gece saatlerinde 169 TL bandında bir düzeltme sağlayarak 7 bin 545 TL seviyesinde geldi. Gram altın öğle saatlerine doğru ise sert bir düşüş düzeltmesi gerçekleştirdi. 7 bin 394 TL bandına kadar gerileyen gram altın dalgalanmalar ile dikkat çekiyor.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ise merak ediliyor. Gün ortasında altın fiyatlarını ise derledik. İşte altın fiyatları:
Gram altın
Alış fiyatı: 7 bin 288 TL
Satış fiyatı: 7 bin 398 TL
Çeyrek altın
Alış fiyatı: 11 bin 942 TL
Satış fiyatı: 12 bin 56 TL
Yarım altın
Alış fiyatı: 23 bin 880 TL
Satış fiyatı: 24 bin 119 TL
Tam altın
Alış fiyatı: 47 bin 620 TL
Satış fiyatı: 48 bin 11 TL
Gramse altın
Alış fiyatı: 118 bin 680 TL
Satış fiyatı: 120 bin 35 TL