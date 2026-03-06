Kapalıçarşı’da altın fiyatları çakıldı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

2 Mart’ta 8 bin 163 TL bandına kadar çıkarak rekor tazeleyen gram altın, gece saatlerinde 169 TL bandında bir düzeltme sağlayarak 7 bin 545 TL seviyesinde geldi. Gram altın öğle saatlerine doğru ise sert bir düşüş düzeltmesi gerçekleştirdi. 7 bin 394 TL bandına kadar gerileyen gram altın dalgalanmalar ile dikkat çekiyor.