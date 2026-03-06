Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı’da altın fiyatları çakıldı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı’da altın fiyatları çakıldı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Altın piyasasında "savaş" depremi: 2 Mart'ta 8 bin 163 TL ile rekor kıran gram altın, ABD-İran gerilimine rağmen sert bir düzeltmeyle 7 bin 300 TL bandına kadar geriledi. Kapalıçarşı’da dalgalanma sürerken; çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında gün ortası rakamları netleşti.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Kapalıçarşı’da altın fiyatları çakıldı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 1

ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi güvenli liman olarak dile getirilen altın tarafından yükselişlere neden olmaması dikkat çekiyor. Kapalıçarşı’da ise altın fiyatları merak ediliyor. Yeniçağ olarak Kapalıçarşı’da altın fiyatlarına dair gün ortasını çıkardık.

1 8
Kapalıçarşı’da altın fiyatları çakıldı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 2

2 Mart’ta 8 bin 163 TL bandına kadar çıkarak rekor tazeleyen gram altın, gece saatlerinde 169 TL bandında bir düzeltme sağlayarak 7 bin 545 TL seviyesinde geldi. Gram altın öğle saatlerine doğru ise sert bir düşüş düzeltmesi gerçekleştirdi. 7 bin 394 TL bandına kadar gerileyen gram altın dalgalanmalar ile dikkat çekiyor.

2 8
Kapalıçarşı’da altın fiyatları çakıldı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 3

Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ise merak ediliyor. Gün ortasında altın fiyatlarını ise derledik. İşte altın fiyatları:

3 8
Kapalıçarşı’da altın fiyatları çakıldı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 4

Gram altın

Alış fiyatı: 7 bin 288 TL

Satış fiyatı: 7 bin 398 TL

4 8
Kapalıçarşı’da altın fiyatları çakıldı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 11 bin 942 TL

Satış fiyatı: 12 bin 56 TL

5 8
Kapalıçarşı’da altın fiyatları çakıldı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 6

Yarım altın

Alış fiyatı: 23 bin 880 TL

Satış fiyatı: 24 bin 119 TL

6 8
Kapalıçarşı’da altın fiyatları çakıldı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 7

Tam altın

Alış fiyatı: 47 bin 620 TL

Satış fiyatı: 48 bin 11 TL

7 8
Kapalıçarşı’da altın fiyatları çakıldı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? - Resim: 8

Gramse altın

Alış fiyatı: 118 bin 680 TL

Satış fiyatı: 120 bin 35 TL

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro