Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026)

Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026)

Kapalıçarşı'da altın piyasası 3 Ekim 2026 itibarıyla hareketli saatler yaşıyor. Gün içerisinde en düşük ve en yüksek seviyeleri test eden gram altın, çeyrek altın ve diğer ziynet altınlarında son alış, satış ve kapanış rakamları netleşti. İşte piyasadan güncel veriler...

Kaynak: Haber Merkezi
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 1

Piyasalarda günü artıda kapatan altın, sabah saatlerindeki açılış seviyelerine kıyasla hafif primli bir seyir izledi.Gün içinde sınırlı dalgalanmalar kaydeden altın fiyatlarında satış tarafında %0,13’lük artış öne çıktı.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 2

Gün içinde sınırlı dalgalanmalar kaydeden altın fiyatlarında satış tarafında %0,13’lük artış öne çıktı.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 3

GRAM ALTIN GÜNÜ 6.615 TL SEVİYESİNDE TAMAMLADI

Piyasaların açılışında 6.599,83 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, gün ortası ve sonrasındaki alımlarla yükselişe geçti.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 4

Gün sonu itibarıyla gram altın alışta 6.540,26 TL, satışta ise 6.615,48 TL seviyesine ulaşarak günü artıda kapattı.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 5

ÇEYREK VE YARIM ALTINDA HAFİF PRİMLİ KAPANIŞ

Sabah saatlerinde 10.757 TL bandından güne başlayan çeyrek altın, kapanışa doğru 14 TL’lik net artışla 10.782 TL satış seviyesine yükseldi.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 6

Yarım altın ise güne başladığı 21.507 TL seviyesinden 28 TL prim yaparak günü 21.558 TL satış fiyatıyla tamamladı.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 7

TAM VE GREMSE ALTINDA GÜN SONU TABLOSU

Piyasadaki yukarı yönlü sınırlı ivme büyük ziynet altınlarında da hissedildi. Tam altın gün içi açılış seviyesi olan 42.889 TL’den 56 TL artış kayederek 42.991 TL’ye çıktı.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 8

Gremse altın ise 140 TL’lik primle günü 106.966 TL satış fiyatından kapattı. Saf işlem gören Has altın ise 6.595,69 TL kapanış rakamıyla günü tamamladı.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 9

Gram Altın: Alış: 6.540,26 Satış: 6.615,48

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 10

Çeyrek Altın: Alış: 10.714,00 Satış: 10.782,00

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 11

Yarım Altın: Alış: 21.428,00 Satış: 21.558,00

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026) - Resim: 12

Tam Altın: Alış: 42.725,00 Satış: 42.991,00

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