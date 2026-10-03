Piyasalarda günü artıda kapatan altın, sabah saatlerindeki açılış seviyelerine kıyasla hafif primli bir seyir izledi.Gün içinde sınırlı dalgalanmalar kaydeden altın fiyatlarında satış tarafında %0,13’lük artış öne çıktı.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ekim 2026)
Kapalıçarşı'da altın piyasası 3 Ekim 2026 itibarıyla hareketli saatler yaşıyor. Gün içerisinde en düşük ve en yüksek seviyeleri test eden gram altın, çeyrek altın ve diğer ziynet altınlarında son alış, satış ve kapanış rakamları netleşti. İşte piyasadan güncel veriler...Kaynak: Haber Merkezi
Gün içinde sınırlı dalgalanmalar kaydeden altın fiyatlarında satış tarafında %0,13’lük artış öne çıktı.
GRAM ALTIN GÜNÜ 6.615 TL SEVİYESİNDE TAMAMLADI
Piyasaların açılışında 6.599,83 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, gün ortası ve sonrasındaki alımlarla yükselişe geçti.
Gün sonu itibarıyla gram altın alışta 6.540,26 TL, satışta ise 6.615,48 TL seviyesine ulaşarak günü artıda kapattı.
ÇEYREK VE YARIM ALTINDA HAFİF PRİMLİ KAPANIŞ
Sabah saatlerinde 10.757 TL bandından güne başlayan çeyrek altın, kapanışa doğru 14 TL’lik net artışla 10.782 TL satış seviyesine yükseldi.
Yarım altın ise güne başladığı 21.507 TL seviyesinden 28 TL prim yaparak günü 21.558 TL satış fiyatıyla tamamladı.
TAM VE GREMSE ALTINDA GÜN SONU TABLOSU
Piyasadaki yukarı yönlü sınırlı ivme büyük ziynet altınlarında da hissedildi. Tam altın gün içi açılış seviyesi olan 42.889 TL’den 56 TL artış kayederek 42.991 TL’ye çıktı.
Gremse altın ise 140 TL’lik primle günü 106.966 TL satış fiyatından kapattı. Saf işlem gören Has altın ise 6.595,69 TL kapanış rakamıyla günü tamamladı.
Gram Altın: Alış: 6.540,26 Satış: 6.615,48
Çeyrek Altın: Alış: 10.714,00 Satış: 10.782,00
Yarım Altın: Alış: 21.428,00 Satış: 21.558,00
Tam Altın: Alış: 42.725,00 Satış: 42.991,00