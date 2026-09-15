Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül)

Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül)

Kapalıçarşı altın fiyatlarında günün düşük, yüksek ve kapanış seviyeleri belli oldu. Gram, çeyrek, yarım, tam, gremse, has ve Ata altının yanı sıra bilezik fiyatları da tabloda yer aldı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 1

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında gün içerisinde görülen düşük ve yüksek seviyeler ile kapanış fiyatları belli oldu.

1 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 2

Gram altından çeyrek altına, yarım altından Ata altına kadar farklı altın türlerinin fiyatları şöyle gerçekleşti:

2 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 3

Gram altın

Düşük 6.669,18 TL

Yüksek 6.775,91 TL

3 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 4

Kapanış 6.744,96 TL

4 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 5

Çeyrek altın

Düşük 10.881 TL

Yüksek 11.055 TL

5 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 6

Kapanış 11.004 TL

6 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 7

Yarım altın

Düşük 21.755 TL

Yüksek 22.103 TL

7 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 8

Kapanış 22.002 TL

8 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 9

Tam altın

Düşük 43.370 TL

Yüksek 44.063 TL

9 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 10

Kapanış 43.862 TL

10 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 11

Gremse altın

Düşük 108.008 TL

Yüksek 109.736 TL

11 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 12

Kapanış 109.235 TL

12 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 13

Has altın

Düşük 6.655,87 TL

yüksek 6.762,39 TL

13 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 14

Kapanış 6.731,50 TL

14 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 15

Çeyrek altın (eski)

Düşük 10.688 TL

Yüksek 10.859 TL

15 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 16

Kapanış 10.809 TL

16 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 17

Yarım altın (eski)

Düşük 21.342 TL

Yüksek 21.683 TL

17 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 18

Kapanış 21.584 TL

18 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 19

Tam altın (eski)

Düşük 42.751 TL

Yüksek 43.435 TL

19 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 20

Kapanış 43.236 TL

20 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 21

22 ayar bilezik

Düşük 6.236,52 TL

Yüksek 6.336,65 TL

21 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 22

Kapanış 6.307,61 TL

22 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 23

Gremse altın (eski)

Düşük 106.943 TL

Yüksek 108.654 TL

23 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 24

Kapanış 108.158 TL

24 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 25

Ata altın

Düşük 44.115 TL

Yüksek 44.821 TL

25 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 26

Kapanış 44.616 TL

26 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 27

Ata altın (eski)

Düşük 44.015 TL

Yüksek 44.719 TL

27 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 28

Kapanış 44.515 TL

28 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 29

14 ayar altın

Düşük 4.826,31 TL

Yüksek 4.895,56 TL

29 30
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül) - Resim: 30

Kapanış 4.875,48 TL

30 30
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