Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında gün içerisinde görülen düşük ve yüksek seviyeler ile kapanış fiyatları belli oldu.
Kapalıçarşı’da akşam son fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (15 Eylül)
Kapalıçarşı altın fiyatlarında günün düşük, yüksek ve kapanış seviyeleri belli oldu. Gram, çeyrek, yarım, tam, gremse, has ve Ata altının yanı sıra bilezik fiyatları da tabloda yer aldı.İbrahim Doğanoğlu
Gram altından çeyrek altına, yarım altından Ata altına kadar farklı altın türlerinin fiyatları şöyle gerçekleşti:
Gram altın
Düşük 6.669,18 TL
Yüksek 6.775,91 TL
Kapanış 6.744,96 TL
Çeyrek altın
Düşük 10.881 TL
Yüksek 11.055 TL
Kapanış 11.004 TL
Yarım altın
Düşük 21.755 TL
Yüksek 22.103 TL
Kapanış 22.002 TL
Tam altın
Düşük 43.370 TL
Yüksek 44.063 TL
Kapanış 43.862 TL
Gremse altın
Düşük 108.008 TL
Yüksek 109.736 TL
Kapanış 109.235 TL
Has altın
Düşük 6.655,87 TL
yüksek 6.762,39 TL
Kapanış 6.731,50 TL
Çeyrek altın (eski)
Düşük 10.688 TL
Yüksek 10.859 TL
Kapanış 10.809 TL
Yarım altın (eski)
Düşük 21.342 TL
Yüksek 21.683 TL
Kapanış 21.584 TL
Tam altın (eski)
Düşük 42.751 TL
Yüksek 43.435 TL
Kapanış 43.236 TL
22 ayar bilezik
Düşük 6.236,52 TL
Yüksek 6.336,65 TL
Kapanış 6.307,61 TL
Gremse altın (eski)
Düşük 106.943 TL
Yüksek 108.654 TL
Kapanış 108.158 TL
Ata altın
Düşük 44.115 TL
Yüksek 44.821 TL
Kapanış 44.616 TL
Ata altın (eski)
Düşük 44.015 TL
Yüksek 44.719 TL
Kapanış 44.515 TL
14 ayar altın
Düşük 4.826,31 TL
Yüksek 4.895,56 TL
Kapanış 4.875,48 TL