Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (3 Eylül 2026)

BÜYÜK YATIRIMCININ TERCİHİ CUMHURİYET VE TAM ALTINDA BİN LİRALIK SIÇRAMA

Yüksek hacimli birikim yapmak isteyenlerin radarındaki büyük altın ürünlerinde artış çok daha belirgin hissedildi. Güne 44.210,63 TL seviyelerinden başlayan tam altın, akşam saatlerinde gelen yoğun alımlarla birlikte tam 1.111,37 TL değer kazanarak günü 45.322,00 TL seviyesinden kapattı. Sabah saatlerinde 44.767,00 TL olan Cumhuriyet altını ise 550,00 TL’lik primle 45.317,00 TL’ye ulaştı. Piyasanın en yüksek montanlı ürünlerinden biri olan ve sabah 110.865,62 TL’den satılan Gremse altın ise tam anlamıyla bir patlama yaşayarak 2.944,38 TL’lik bir artışla günü 113.810,00 TL seviyesinden tamamladı.