3 Eylül 2026 Perşembe günü küresel piyasalarda yaşanan makroekonomik hareketlilik, iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki gerilemenin etkisiyle uluslararası piyasada ons altın 4.482 Dolar seviyesini test ederken, bu sıçrama Kapalıçarşı’da adeta bir yükseliş dalgasına yol açtı. Sabah saatlerindeki temkinli ve yatay seyrin ardından akşam seansında hız kazanan fiziki talep, serbest piyasada tüm altın ürünlerinde rekor seviyeleri tetikledi. Uzmanlar, küresel merkez bankalarının faiz politikalarındaki esneme sinyallerinin yatırımcıları yeniden güvenli liman altına yönelttiğini belirtiyor.
Kapalıçarşı'da akşam gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (3 Eylül 2026)
Ons altının 4.482 dolara sıçramasıyla Kapalıçarşı hareketlendi. Sabah 6.882 TL olan gram altın, akşam seansında 6.977 TL’ye ulaştı. Çeyrek altın 11.381 TL, Cumhuriyet altını ise 45.317 TL’den günü kapatarak yatırımcısına rekor seviyede kazanç sağladı.Kaynak: Haber Merkezi
ONS ALTIN DESTEĞİYLE GRAM ALTIN 7 BİN LİRA SINIRINDA
Sabah saatlerinde 6.882,66 TL seviyelerinden alıcı bulan 24 ayar gram altın, küresel ons altındaki %1,99'luk güçlü yükselişin iç piyasayı tetiklemesiyle akşam saatlerinde 6.977,20 TL seviyesine kadar tırmandı. Sabah kurlarına kıyasla gram başına yaklaşık 94,54 TL seviyesinde net bir artış kaydeden gram altın, gün içi en yüksek değerlerine ulaşarak 7.000 TL psikolojik sınırına oldukça yaklaştı.
ÇEYREK VE YARIM ALTINDA TALEP PATLAMASI
Yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerin başında gelen çeyrek altın, güne 11.243,00 TL satış fiyatıyla başlamıştı. Gün sonu kapanışında serbest piyasada 11.381,00 TL seviyesine ulaşan çeyrek altın, sabah saatlerine göre 138,00 TL birden değer kazandı. Benzer şekilde, sabah seansını 22.457,00 TL ile geçiren yarım altın ise akşam kapanışında 22.735,00 TL bandına yükselerek gün içinde 278,00 TL’lik bir artış grafiği sergiledi.
BÜYÜK YATIRIMCININ TERCİHİ CUMHURİYET VE TAM ALTINDA BİN LİRALIK SIÇRAMA
Yüksek hacimli birikim yapmak isteyenlerin radarındaki büyük altın ürünlerinde artış çok daha belirgin hissedildi. Güne 44.210,63 TL seviyelerinden başlayan tam altın, akşam saatlerinde gelen yoğun alımlarla birlikte tam 1.111,37 TL değer kazanarak günü 45.322,00 TL seviyesinden kapattı. Sabah saatlerinde 44.767,00 TL olan Cumhuriyet altını ise 550,00 TL’lik primle 45.317,00 TL’ye ulaştı. Piyasanın en yüksek montanlı ürünlerinden biri olan ve sabah 110.865,62 TL’den satılan Gremse altın ise tam anlamıyla bir patlama yaşayarak 2.944,38 TL’lik bir artışla günü 113.810,00 TL seviyesinden tamamladı.
KAPALIÇARŞI’DA AKŞAM KAPANIŞ SENARYOSU VE BEKLENTİLER
Günü oldukça hareketli ve primli kapatan Kapalıçarşı’da, düğün sezonunun getirdiği fiziki talebin yanı sıra tasarruflarını korumak isteyenlerin kuyumcular önünde yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
Analistler, küresel piyasalardan gelecek yeni istihdam ve enflasyon verilerinin altın fiyatlarındaki bu yukarı yönlü iştahı önümüzdeki günlerde de canlı tutabileceğini öngörüyor. Fiyatlardaki makas aralıklarının bankalar ve fiziki piyasa arasında değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.