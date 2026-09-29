28 Eylül’de yaşanan sert değer kaybının ardından, Kapalıçarşı serbest piyasasında altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yönünü yeniden yukarı çevirdi.
Kapalıçarşı'da akşam altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (29 Eylül 2026)
Dünkü sert düşüşün ardından Kapalıçarşı'da altın piyasası 29 Eylül’de yeniden artıya geçti. Gram altın gün içi zirvesinde 6.601,42 TL’yi görürken, yüzde 0,86 primle 6.591,92 TL seviyesine tırmandı.Seçil Kılıç
29 Eylül saat 16.46 itibarıyla alınan verilere göre altın türleri genelinde yüzde 0,76 ile yüzde 0,86 arasında değer artışları kaydedildi.
İşte Kapalıçarşı'daki güncel alış, satış, gün içi en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alışta 6.519,77 TL, satışta ise 6.591,92 TL seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde yüzde 0,86 (56,48 TL) değer kazanan gram altın, gün içinde en düşük 6.538,14 TL, en yüksek ise 6.601,42 TL seviyelerini gördü. Günlük kapanış seviyesi ise 6.535,44 TL oldu.
ÇEYREK ALTIN AKŞAM KAÇ TL OLDU?
Çeyrek altın alışta 10.681,00 TL, satışta 10.744,00 TL seviyesinde bulunuyor. Gün içinde yüzde 0,76 (81,00 TL) yükselen çeyrek altın, günün en düşük seviyesinde 10.667,00 TL, en yüksek seviyesinde ise 10.759,00 TL noktasına ulaştı. Kapanış fiyatı ise 10.663,00 TL oldu.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın alışta 21.361,00 TL, satışta ise 21.481,00 TL fiyattan alıcı buluyor. Gün içinde 162,00 TL (yüzde 0,76) değer kazanan yarım altın, gün içerisinde en düşük 21.327,00 TL, en yüksek 21.512,00 TL seviyelerini gördü ve 21.319,00 TL seviyesinden kapandı.
TAM ALTIN AKŞAM KAÇ TL?
Tam altın piyasada alışta 42.591,00 TL, satışta 42.838,00 TL seviyelerinden işlem görüyor. Günlük artışı 325,00 TL (yüzde 0,76) olan tam altın, gün içerisinde en düşük 42.531,00 TL, en yüksek 42.900,00 TL seviyesine kadar çıktı. Kapanış fiyatı ise 42.513,00 TL olarak gerçekleşti.
GREMSE ALTIN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı 106.585,00 TL seviyesine tırmanırken alış fiyatı 105.692,00 TL oldu. Gün içerisinde 807,00 TL (yüzde 0,76) yükselen gremse altın, günün en düşük seviyesinde 105.822,00 TL, en yüksek seviyesinde ise 106.739,00 TL noktasını gördü. Kapanış seviyesi ise 105.778,00 TL oldu.
HAS ALTIN AKŞAM KAÇ TL OLDU?
Has altın satış fiyatı 6.572,20 TL, alış fiyatı ise 6.552,53 TL seviyesinde seyrediyor. Gün içerisinde en düşük 6.525,09 TL, en yüksek 6.581,70 TL seviyelerini gören has altın, günü 6.522,40 TL seviyesinden kapattı.
Altın piyasası, 28 Eylül’de yaşanan sert satış dalgası ve derin değer kaybının ardından 29 Eylül itibarıyla yeniden toparlanma sürecine girdi. Dün piyasalarda hakim olan sert düşüş eğilimi, yerini gün içinde yüzde 1,04 ile yüzde 1,40 aralığında seyreden primli ve pozitif bir seyre bıraktı.
Dünkü sert kayıpların ardından 29 Eylül'de gözlenen bu yukarı yönlü hareketlilik, altın yatırımcısının fiyatlardaki geri çekilmeyi bir alım fırsatı olarak değerlendirdiğini ve piyasada yeniden alım talebinin güçlendiğini ortaya koyuyor.
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