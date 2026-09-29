Kapalıçarşı'da akşam altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? (29 Eylül 2026)

İşte Kapalıçarşı'daki güncel alış, satış, gün içi en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alışta 6.519,77 TL, satışta ise 6.591,92 TL seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde yüzde 0,86 (56,48 TL) değer kazanan gram altın, gün içinde en düşük 6.538,14 TL, en yüksek ise 6.601,42 TL seviyelerini gördü. Günlük kapanış seviyesi ise 6.535,44 TL oldu.