Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (5 Eylül)

Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (5 Eylül)

Serbest piyasada altın fiyatları gün içerisinde hareketli saatler yaşadı. Peki 5 Eylül 2026 akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gün içerisinde altın fiyatlarında yaşanan değişim ve güncel rakamlar.

Seçil Kılıç Seçil Kılıç
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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (5 Eylül) - Resim: 1

Altın piyasasında gün içerisinde yaşanan dalgalanmaların ardından satış fiyatları ve gün içi en yüksek ile en düşük seviyeler netleşti.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (5 Eylül) - Resim: 2

Piyasalardan alınan son verilere göre altın türlerindeki güncel rakamlar şu şekilde gerçekleşti:

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (5 Eylül) - Resim: 3

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gün içerisinde en yüksek 6.899,17 TL seviyesini, en düşük 6.882,49 TL seviyesini gördü. Güncel satış fiyatı ise 6.899,17 TL'dir.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (5 Eylül) - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gün içerisinde en yüksek 11.263,00 TL seviyesini, en düşük 11.235,00 TL seviyesini gördü. Güncel satış fiyatı ise 11.263,00 TL'dir.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (5 Eylül) - Resim: 5

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gün içerisinde en yüksek 22.498,00 TL seviyesini, en düşük 22.443,00 TL seviyesini gördü. Güncel satış fiyatı ise 22.498,00 TL'dir.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (5 Eylül) - Resim: 6

TAM ALTIN NE KADAR?

Gün içerisinde en yüksek 44.844,00 TL seviyesini, en düşük 44.736,00 TL seviyesini gördü. Güncel satış fiyatı ise 44.844,00 TL'dir.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (5 Eylül) - Resim: 7

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gün içerisinde en yüksek 111.731,00 TL seviyesini, en düşük 111.461,00 TL seviyesini gördü. Güncel satış fiyatı ise 111.731,00 TL'dir.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (5 Eylül) - Resim: 8

HAS ALTIN NE KADAR?

Gün içerisinde en yüksek 6.885,40 TL seviyesini, en düşük 6.868,75 TL seviyesini gördü. Güncel satış fiyatı ise 6.885,40 TL'dir.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (5 Eylül) - Resim: 9

22 AYAR BİLEZİK AKŞAM NE KADAR?

Gün içerisinde en yüksek 6.452,28 TL seviyesini, en düşük 6.436,62 TL seviyesini gördü. Güncel satış fiyatı ise 6.452,28 TL'dir.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (5 Eylül) - Resim: 10

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Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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