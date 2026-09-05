Altın piyasasında gün içerisinde yaşanan dalgalanmaların ardından satış fiyatları ve gün içi en yüksek ile en düşük seviyeler netleşti.
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL? (5 Eylül)
Serbest piyasada altın fiyatları gün içerisinde hareketli saatler yaşadı. Peki 5 Eylül 2026 akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gün içerisinde altın fiyatlarında yaşanan değişim ve güncel rakamlar.Seçil Kılıç
Piyasalardan alınan son verilere göre altın türlerindeki güncel rakamlar şu şekilde gerçekleşti:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gün içerisinde en yüksek 6.899,17 TL seviyesini, en düşük 6.882,49 TL seviyesini gördü. Güncel satış fiyatı ise 6.899,17 TL'dir.
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gün içerisinde en yüksek 11.263,00 TL seviyesini, en düşük 11.235,00 TL seviyesini gördü. Güncel satış fiyatı ise 11.263,00 TL'dir.
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gün içerisinde en yüksek 22.498,00 TL seviyesini, en düşük 22.443,00 TL seviyesini gördü. Güncel satış fiyatı ise 22.498,00 TL'dir.
TAM ALTIN NE KADAR?
Gün içerisinde en yüksek 44.844,00 TL seviyesini, en düşük 44.736,00 TL seviyesini gördü. Güncel satış fiyatı ise 44.844,00 TL'dir.
GREMSE ALTIN NE KADAR?
Gün içerisinde en yüksek 111.731,00 TL seviyesini, en düşük 111.461,00 TL seviyesini gördü. Güncel satış fiyatı ise 111.731,00 TL'dir.
HAS ALTIN NE KADAR?
Gün içerisinde en yüksek 6.885,40 TL seviyesini, en düşük 6.868,75 TL seviyesini gördü. Güncel satış fiyatı ise 6.885,40 TL'dir.
22 AYAR BİLEZİK AKŞAM NE KADAR?
Gün içerisinde en yüksek 6.452,28 TL seviyesini, en düşük 6.436,62 TL seviyesini gördü. Güncel satış fiyatı ise 6.452,28 TL'dir.
UYARI
Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.