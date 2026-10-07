Kapalıçarşı altın piyasasında 7 Ekim 2026 tarihi itibarıyla satıcılı bir seyir hakim olurken, altın türlerinin genelinde yüzde 1,30’u aşan değer kayıpları kaydedildi.
Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları düştü: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ekim)
Kapalıçarşı’da altın fiyatları 7 Ekim 2026 işlem gününde satıcılı bir seyir izleyerek yüzde 1,30’un üzerinde değer kaybetti. Gün içerisinde en yüksek 6.650 TL seviyesini gören gram altın, akşam saatlerine doğru gerileyerek satış fiyatında 6.547,70 TL seviyesinden işlem gördü.Seçil Kılıç
Kapalıçarşı verilerine göre, altın türlerinin gün içerisindeki en düşük, en yüksek ve mevcut alış-satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gün içinde en düşük 6.500,72 TL, en yüksek 6.650,52 TL seviyelerini gördü. Saat 17:02 itibarıyla 6.470,20 TL alış, 6.547,70 TL satış fiyatıyla yüzde 1,31 (-86,83 TL) kayıptan işlem görüyor. (Kapanış: 6.634,53 TL)
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
Gün içinde en düşük 10.595,00 TL, en yüksek 10.839,00 TL seviyelerini test etti. Mevcut durumda 10.599,00 TL alış, 10.672,00 TL satış fiyatıyla yüzde 1,30 (-141,00 TL) düşüş kaydetti. (Kapanış: 10.813,00 TL)
YARIM ALTIN NE KADAR?
Gün içinde en düşük 21.184,00 TL, en yüksek 21.672,00 TL seviyelerini gördü. Saat 17:02 itibarıyla 21.199,00 TL alış, 21.337,00 TL satış seviyesinde, yüzde 1,31 (-283,00 TL) ekside seyrediyor. (Kapanış: 21.620,00 TL)
TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?
Gün içinde en düşük 42.246,00 TL, en yüksek 43.219,00 TL seviyelerine ulaştı. Mevcut fiyatı 42.287,00 TL alış, 42.551,00 TL satış olurken yüzde 1,31 (-564,00 TL) değer kaybetti. (Kapanış: 43.115,00 TL)
GREMSE ALTIN NE KADAR?
Gün içinde en düşük 105.112,00 TL, en yüksek 107.533,00 TL seviyelerini gördü. Anlık olarak 104.889,00 TL alış, 105.871,00 TL satış fiyatıyla yüzde 1,31 (-1.403,00 TL) gerilemiş durumda. (Kapanış: 107.274,00 TL)
HAS ALTIN NE KADAR OLDU?
Gün içinde en düşük 6.481,28 TL, en yüksek 6.630,63 TL seviyelerini gördü. Şu an 6.502,87 TL alış, 6.528,28 TL satış fiyatıyla yüzde 1,31 (-86,41 TL) ekside işlem görüyor. (Kapanış: 6.614,69 TL)
ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜ NE ETKİLEDİ?
Küresel ve yerel piyasa dinamikleri incelendiğinde altın fiyatlarındaki geri çekilmede şu temel etkenler öne çıkıyor:
ABD TAHVİL FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞ
Küresel piyasalarda ABD hazine tahvili faiz oranlarının artış göstermesi, faiz getirisi olmayan altının ons fiyatı üzerindeki baskıyı artırıyor.
KÜRESEL RİSK İŞTAHINDAKİ DEĞİŞİM VE DOLAR ENDEKSİ
Dolar endeksinin güçlenmesi ve küresel borsalardaki satış dalgası nakde geçiş eğilimini hızlandırarak emtia fiyatlarında kar satışlarını tetikliyor.
SIKI PARA POLİTİKALARI BEKLENTİSİ
Merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve faiz indirim süreçlerinin zamanlamasına dair belirsizlikler, emtia piyasalarında kâr realizasyonuna yol açıyor.
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