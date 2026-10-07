Kapalıçarşı’da akşam altın fiyatları düştü: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (7 Ekim)

HAS ALTIN NE KADAR OLDU?

Gün içinde en düşük 6.481,28 TL, en yüksek 6.630,63 TL seviyelerini gördü. Şu an 6.502,87 TL alış, 6.528,28 TL satış fiyatıyla yüzde 1,31 (-86,41 TL) ekside işlem görüyor. (Kapanış: 6.614,69 TL)