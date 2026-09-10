Altın piyasası bugün açıklanan verilere odaklanmıştı. Altın cephesi bugün Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararına göre şekillendi. Düşüşler ile faiz kararı açıklamasına kadar ilerledi.
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026)
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından altın piyasasında sert düşüşler dikkat çekti. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?Süleyman Çay
Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25'er baz puan artırıma gitti.
Bu kararın ardından altın cephesinde sert satış dalgasına neden oldu. Gram altın TL cephesi günlük yüzde 2 seviyesine kadar dayandı. 6 bin 729 TL seviyelerini gören gram altın ardından biraz toparlansa da 6 bin 802 TL seviyesinde işlem kaydetti.
Ons altın cephesinde de durum farklı değildi. Karar açıklamasında günlük kayıp ons altında yüzde 1,75 seviyelerine kadar geldi. Karar sonrası biraz toparlansa ons altındaki kayıp yüzde 1 seviyelerinde konumlandı. Ons altın 4 bin 363 dolar seviyelerinde işlem aldı.
Kapalıçarşı’da da fiyatlar değişti. Gram, çeyrek yarım ve tam altında son durum şu şekilde oldu;
Gram Altın
Alış: 6.742,14 TL
Satış: 6.822,67 TL
Düşük: 6.759,39 TL
Yüksek: 6.910,39 TL
Çeyrek Altın
Alış: 10.997,00 TL
Satış: 11.131,00 TL
Düşük: 11.028,00 TL
Yüksek: 11.274,00 TL
Yarım Altın
Alış: 22.022,00 TL
Satış: 22.255,00 TL
Düşük: 22.049,00 TL
Yüksek: 22.541,00 TL
Tam Altın
Alış: 43.841,00 TL
Satış: 44.367,00 TL
Düşük: 43.956,00 TL
Yüksek: 44.938,00 TL
Gremse Altın
Alış: 109.094,00 TL
Satış: 110.493,00 TL
Düşük: 109.469,00 TL
Yüksek: 111.913,00 TL
Has Altın
Alış: 6.775,91 TL
Satış: 6.808,94 TL
Düşük: 6.745,81 TL
Yüksek: 6.897,06 TL
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.