Yeniçağ Gazetesi
10 Eylül 2026 Perşembe
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026)

Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026)

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından altın piyasasında sert düşüşler dikkat çekti. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?

Süleyman Çay Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026) - Resim: 1

Altın piyasası bugün açıklanan verilere odaklanmıştı. Altın cephesi bugün Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararına göre şekillendi. Düşüşler ile faiz kararı açıklamasına kadar ilerledi.

1 13
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026) - Resim: 2

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25'er baz puan artırıma gitti.

2 13
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026) - Resim: 3

Bu kararın ardından altın cephesinde sert satış dalgasına neden oldu. Gram altın TL cephesi günlük yüzde 2 seviyesine kadar dayandı. 6 bin 729 TL seviyelerini gören gram altın ardından biraz toparlansa da 6 bin 802 TL seviyesinde işlem kaydetti.

3 13
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026) - Resim: 4

Ons altın cephesinde de durum farklı değildi. Karar açıklamasında günlük kayıp ons altında yüzde 1,75 seviyelerine kadar geldi. Karar sonrası biraz toparlansa ons altındaki kayıp yüzde 1 seviyelerinde konumlandı. Ons altın 4 bin 363 dolar seviyelerinde işlem aldı.

4 13
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026) - Resim: 5

Kapalıçarşı’da da fiyatlar değişti. Gram, çeyrek yarım ve tam altında son durum şu şekilde oldu;

5 13
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026) - Resim: 6

Gram Altın

Alış: 6.742,14 TL

Satış: 6.822,67 TL

Düşük: 6.759,39 TL

Yüksek: 6.910,39 TL

6 13
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026) - Resim: 7

Çeyrek Altın

Alış: 10.997,00 TL

Satış: 11.131,00 TL

Düşük: 11.028,00 TL

Yüksek: 11.274,00 TL

7 13
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026) - Resim: 8

Yarım Altın

Alış: 22.022,00 TL

Satış: 22.255,00 TL

Düşük: 22.049,00 TL

Yüksek: 22.541,00 TL

8 13
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026) - Resim: 9

Tam Altın

Alış: 43.841,00 TL

Satış: 44.367,00 TL

Düşük: 43.956,00 TL

Yüksek: 44.938,00 TL

9 13
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026) - Resim: 10

Gremse Altın

Alış: 109.094,00 TL

Satış: 110.493,00 TL

Düşük: 109.469,00 TL

Yüksek: 111.913,00 TL

10 13
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026) - Resim: 11

Has Altın

Alış: 6.775,91 TL

Satış: 6.808,94 TL

Düşük: 6.745,81 TL

Yüksek: 6.897,06 TL

11 13
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026) - Resim: 12

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

12 13
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(10 Eylül 2026) - Resim: 13
13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro