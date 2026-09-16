Altın fiyatlarında sabah saatlerinde görüşen altın fiyatları, günün ilerleyen saatlerinde alıcılı seyrini devam ettirerek yükseliş grafiğini devam ettirdi.
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? (16 Eylül)
Kapalıçarşı altın fiyatlarında günün düşük, yüksek ve kapanış seviyeleri ortaya çıktı. Gram, çeyrek, yarım, tam, gremse fiyatları belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Gün ortasına göre tüm altın türlerinde hem alış hem de satış fiyatlarında değer artışları meydana geldi.
GRAM ALTIN 7 BİN LİRAYA DOĞRU GİDİYOR
Sabah satış fiyatı 6 bin 776 TL seviyelerinde olan gram altın, akşam saati itibariyle 6 bin 809,20 TL’ye çıktı. Gram altının alış fiyatı ise 6 bin 699 TL’den 6 bin 732,49 TL seviyesine yükseldi.
ÇEYREK VE YARIM ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM ETTİ
Yatırım yapan kişilerin en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer alan çeyrek altın, güne 11 bin 56 TL satış fiyatı ve gün içi en yüksek 11 bin 106 TL testi ile başlamıştı.
Yeni işlemlerde çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 117 TL’ye, alış fiyatı ise 11 bin 024 TL’ye çıkarak gün içi zirvesini daha da yükseltti.
Güne 22 bin 104 TL satış fiyatıyla başlayan yarım altın ise, değerini artırmaya devam etti. Son veriler ışığında yarım altının alış fiyatı 22 bin 58 TL, satış fiyatı ise 22 bin 232 TL oldu.
TAM VE GREMSE ALTINDA SON DURUM
Halk arasında büyük yatırım olarak görülen tam altın ise, sabahki 44 bin 69 TL’lik satış miktarından 44 bin 318 TL seviyesine kadar çıktı. Tam altının alış fiyatı da 43 bin 564 TL’den 44 bin 19 TL’ye yükseldi.
Yeni gremse altın ise sabahki 109 bin 749 TL’lik işlem hacmini daha da yükselterek 110 bin 599 TL’ye kadar çıktı.. Gremse altının alış fiyatı ise 109 bin 423 TL seviyesini gördü.