Altın tarafında yaşanan sert düşüş sonrası Kapalıçarşı’da vatandaşlar altın kuyruğuna neden oldu.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN KALMADI

Sabah saatlerinden itibaren Kapalıçarşı’da kuyruk azalmıyor, kuyruğun sonu bile görünmediği kameralara yansıdı.

Düğünü olanlar ve yatırım için altın almak isteyenler Kapalıçarşı’nın yolunu tuttu.

Yoğunluktan ötürü kuyumcular altın bile yetiştiremiyor. Hatta altın bile kalmadığı kuyumcular tarafından belirtiliyor.

ALTIN FİYATLARINDA GÜN ORTASI

Kapalıçarşı'da gün ortası altının satış fiyatı şu şekilde oldu:

Gram altın: 6 bin 748 TL

Çeyrek altın: 11 bin 420 TL

Yarım altın: 22 bin 572 TL

Tam altın: 44 bin 875 TL