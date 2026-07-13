Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kapalıçarşı'da 3 bin TL'cik döner skandalı: Bakanlık devreye girdi

Kapalıçarşı'da 3 bin TL'cik döner skandalı: Bakanlık devreye girdi

“3 bin TL’cik” ifadesi büyük tepki çekti. Görüntülerin ardından bakanlık devreye girerek işletmede inceleme başlattı.

Kaynak: Diğer
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Kapalıçarşı'da 3 bin TL'cik döner skandalı: Bakanlık devreye girdi - Resim: 1

İstanbul’un en turistik noktalarından biri olan Kapalıçarşı’da çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Bir dönercide fiyat soran müşteriye verilen “3 bin TL’cik” yanıtı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Kapalıçarşı'da 3 bin TL'cik döner skandalı: Bakanlık devreye girdi - Resim: 2

“3 bin TL’cik” tepkileri büyüttü

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda, döner hazırlayan personelin fiyatı “3 bin TL’cik” şeklinde ifade etmesi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Görüntüler, fahiş fiyat tartışmasını yeniden alevlendirdi.

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Kapalıçarşı'da 3 bin TL'cik döner skandalı: Bakanlık devreye girdi - Resim: 3

Denetim hemen başlatıldı

Görüntülerin ardından Ticaret Bakanlığı ile İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Söz konusu işletmede detaylı denetim gerçekleştirildi.

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Kapalıçarşı'da 3 bin TL'cik döner skandalı: Bakanlık devreye girdi - Resim: 4

Gerçek fiyat ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde işletmede 100 gram dönerin 600 TL’den satıldığı tespit edildi. Haksız fiyat artışı şüphesi kapsamında dört farklı ürün için tutanak tutuldu.

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Kapalıçarşı'da 3 bin TL'cik döner skandalı: Bakanlık devreye girdi - Resim: 5

Eksik etiketlere ceza

Denetimlerde ayrıca 12 üründe Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırı şekilde ölçü birimlerinin (cl/ml) yer almadığı belirlendi. Bu eksiklikler nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulandı.

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Kapalıçarşı'da 3 bin TL'cik döner skandalı: Bakanlık devreye girdi - Resim: 6

Dosya kurula gönderildi

Hazırlanan tüm tutanak ve belgelerin, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu’na iletildiği açıklandı.

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Kapalıçarşı'da 3 bin TL'cik döner skandalı: Bakanlık devreye girdi - Resim: 7

Yetkililer, tüketiciyi korumak ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçmek için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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