Kapalıçarşı, bugünlerde operasyonlara konu olmasıyla kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Bu operasyonlarda en dikkat çeken kişi ise Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey oldu.

Hakkındaki “örgüt lideri” suçlamasına karşın adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Özbey’in merkezinde olduğu bu dosyaya dair Kısa Dalga muhabiri Canan Çoşkun çarpıcı ayrıntılar paylaştı.

KITALARARASI AĞLARA UZANAN YAPI

Kıtalararası ağlara uzanan bir yapı ortaya çıktı. Kapalıçarşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetki alanında olmasına karşın soruşturmanın Ankara’da başlatılmasının nedeni görevsizlik kararı olduğu belirtildi.

İddianame ise hazırlandı. Üçü başka ülke vatandaşı toplam 27 müşteki iddianame içerisinde yer alıyor. Toplam 61 şüpheli de “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak”, “banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık”, “kişinin kendisinin kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık”, “şantaj”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından yargılanıyor.

Sanıklar içerisinde en tanınan isim ise uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Icrypex kripto şirketinin sahibi Gökalp İçer oldu. 2020-2023 aralığını kapsadığı davanın uluslararası boyutu dışında sanıklar arasındaki Çin uyruklu Bing Bing Chen gibi isimlerle öne çıkıyor. 16 Haziran 2023’te Ankara’da savcılığa ifade verip gittikten sonra hakkında bir tutanak tutulan Chen, savcının yanından çıktıktan sonra cep telefonu ile birini aradı ve ona Çince "Merak etmeyin çok fazla bir şey anlatmadım” ifadelerini kullandı.

'YÜZLERCE KÜÇÜK İŞLEME BÖLÜNDÜĞÜ'

Bilirkişi raporlarında ise dolandırıcılığın Türkiye’deki kripto borsaları ve belirli şahıslar aracılığıyla yürütüldüğü ortaya çıktı. Raporlara göre, suça konu kripto varlıklar bir zincir halinde şüphelilere ait cüzdanlara yönlendirildi.

Dubai olmak üzere diğer uluslararası suç örgütleri bağlantılarıyla geldiği belirtilen kripto varlık değerlerin toplamı ise dudak uçuklatıyor. Toplamda 19 kişi ve 2 yazılım şirketine 54 cüzdan aracılığıyla yaklaşık 1 milyar 680 milyon dolar yatırıldı. Bu transferlerin, borsaların risk sistemlerine takılmamak için "yüzlerce küçük işleme bölündüğü" belirlendi.

Suç gelirlerinin izi sürüldüğünde, mağdur Rakesh Sharma’nın paralarının altı, Nivedita Kaul’un ise 14 farklı cüzdana dağıtıldığı ortaya çıktı. Fransız tekniker Besson’un gönderdiği kripto varlıklar ise zincir işlemler sonrası Hotto Yazılım’ın Icrypex cüzdanına çekilip, ardından Türk lirasına çevrilerek şirketin banka hesabına yollandı.

Sanıklardan bazıları soruşturma aşamasında cüzdanlarına gelen kripto varlığı Kapalıçarşı’daki Coinvest isimli dükkan aracılığıyla aldığını belirtirken, yargılama aşamasında al-sat işlemi yaparak bu kripto varlıklara sahip olduklarını iddia etti.

Ayrıca sanık avukatlarının yabancı uyruklu müştekilerin avukatları hakkında "soruşturma savcısıyla organize hareket ettikleri" iddiasıyla yaptığı bir suç duyurusu da dosyadaki tartışmalı noktalar arasında yer alıyor.