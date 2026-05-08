ABD ve İran arasındaki ateşkes anlaşmasının yaşandığı günlerde petrol tarafında düşüş yaşanırken, güvenli liman altın ise yükseliş gösterdi. Ancak dün akşam saatlerinde İran ve BAE tarafında patlamalar gerçekleşti. ABD medyasında yer alan iddialara göre ise ABD ordusu İran’a hava saldırıları düzenledi; ancak yetkililer bu durumun 'ABD için ateşkesin sona erdiği' anlamına gelmediğini belirtildi.

Son yaşanan gelişmelerin piyasaları nasıl etkilediği ise merak ediliyor. 8 Mayıs sabahında piyasalar, hem döviz kurlarında hem de değerli metallerde hareketli bir güne uyandı. Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme dikkat çekti.

KAPALIÇARŞI’DA HAREKETLİLİK

Değerli metaller güne güçlü bir yükselişle başladı. Ons altın 4.718 dolar seviyelerinde işlem görürken, bu durum iç piyasadaki altın türlerini doğrudan etkiledi.

Kapalıçarşı verilerine göre gram altın ve ziynet altın fiyatlarındaki son durum şöyle:

Gram Altın: Alış 6.842 TL / Satış 6.931 TL (Günlük artış %0,71)

Çeyrek Altın: Alış 11.216 TL / Satış 11.338 TL

Tam Altın: Alış 44.731 TL / Satış 45.112 TL

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Döviz tarafında ise sınırlı bir yükseliş gözleniyor. Dolar/TL sabah saatlerinde %0,24 artışla 45,35 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL 53,28 bandında yatay seyrediyor. Euro/Dolar paritesi ise 1,1730 seviyesiyle dengeli bir grafik çiziyor.

BORSA VE KRİPTO PARA VERİLERİ

BIST 100: İstanbul Borsası, 15.040 puan ile dünü kapatmıştı.

Bitcoin: Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin, sabah saatlerinde hafif bir geri çekilmeyle 79.662 dolar seviyesine geriledi.

Gümüş: Günün en çok kazandıranlarından biri olan gümüş, %1,07 artışla 116,52 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Brent Petrol: Küresel piyasalarda petrolün varil fiyatı 106,04 dolar seviyesinde.