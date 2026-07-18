Kapalıçarşı esnafını hipnotize eden tezgah: 4 kilo altınla sırra kadem bastı

Fatih’te yabancı uyruklu şüpheli, 2 farklı kuyumcudan sipariş ettiği toplam 4 kilogram altını kendi iş yerinde teslim alıp, masanın altında daha öncede hazırladığı düzeneğe yerleştirdi. Altınların parası getireceğim diyerek iş yerinden ayrılan şüpheli 'suç ortağı' ile birlikte dışarı çıkardığı altınlarla kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Esnaf Emre Arslan "Birkaç kere Kapalıçarşı'dan altın almış, parasını vermiş almış, vermiş. Güven sağlamış. Kasaya atıyorum diye delikten çuvala atıyor. Çuval attıktan sonra dışarıda bir arkadaşı var o da diyor ki, çuval yapıyorum derken, altınları alıyor motora biniyor kaçıyor" dedi.