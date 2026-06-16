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İstanbul’un ve dünya ticaretinin en eski merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı, her gün yüz binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlamaya devam ediyor. Çarşının güncel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, "Ekonominin döndüğü yer Kapalıçarşı'dır. Her sokağında borsacıların, finansçıların, imalatçıların, toptancıların olduğu yer burası. En eski alışverişin olduğu yer burasıdır. Paranın döndüğü yer burasıdır. İşin olduğu yer burasıdır" diyerek çarşının ekonomik ağırlığına dikkat çekti.

ZİYARETÇİ SAYISI BAYRAMLARDA REKOR KIRIYOR

Kapalıçarşı'nın benzersiz bir insan sirkülasyonuna sahip olduğunu belirten İlhami Yazıcı, çarşının dönemsel ziyaretçi istatistiklerini şu verilerle paylaştı:

Normal günlerde: Günlük ortalama 350 bin ila 400 bin kişi.

Hafta sonlarında: Günlük ortalama 700 bin ila 800 bin kişi.

Bayram ve Paskalya dönemlerinde: Günlük 2,5 milyon ila 4 milyon kişi.

Yazıcı, çarşının en geniş ve en işlek aksı olma özelliğini taşıyan ana girişindeki Kalpakçılar Caddesi'nin tarih boyunca sarraf, kuyumcu ve kalpakçı esnafına ev sahipliği yaptığını da sözlerine ekledi.

"KAPALIÇARŞI ARTIK KABUK DEĞİŞTİRDİ"

Kuyumcular Caddesi'nin Osmanlı döneminde kuyumcu esnafının ilk toplandığı yer olduğunu hatırlatan Yazıcı, 1981 yılında çarşıya ilk girdiğinde her caddenin kendine has bir meslek grubu (Halıcılar, terlikçiler, perdeciler, gelinlikçiler) barındırdığını belirtti. Eskiden İstanbul'un Tuzla ve Silivri gibi en uç ilçelerinden dahi evlilik hazırlığı yapanların Kapalıçarşı'ya akın ettiğini anlatan Yazıcı, çarşının geçirdiği turistik dönüşümü şu sözlerle özetledi:

"Kapalıçarşı artık kabuk değiştirdi. Kuyumcu, hediyelik eşya, el işçiliği halı, kafeleri ve tekstil ürünleriyle daha turistik ve daha dolu bir çarşı haline geldi."

Çarşıda 10 gramlık altından 10 kilogramlık altına kadar her ölçekte ticaret yapılabildiğini söyleyen Yazıcı, fiyatların diğer bölgelere kıyasla çok daha hesaplı olduğunu vurguladı. Ayrıca çarşıda satılan hediyelik eşya, el işi tabaklar, tekstil ve halı gibi ürünlerin birçoğunun Anadolu'da üretildiğine dikkat çekti. Dünyaca ünlü İznik çinilerinden gelen el emeği vazo ve tabakların da yabancı turistlerin en yoğun ilgi gösterdiği ürünlerin başında geldiğini belirtti.

ÇATI TURLARI BAŞLADI: GÜNLÜK 300 KİŞİYE PANORAMİK İSTANBUL KEYFİ

Kapalıçarşı'da 6 yıl önce başlayan ve toplamda 44 bin metrekarelik bir alanı kapsayan büyük tadilatın ardından çarşının çatı kısmı tamamen düzenlenerek ziyarete açıldı. Çatı turlarının işleyişi ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı, şöyle konuştu:

"Tadilatımızın bitmesiyle çatı kısmını hem vatandaşlarımıza hem turistlerimize açtık. Buraya günlük yaklaşık olarak 300 ziyaretçi kabul ediyoruz. 10'ar kişilik gruplar halinde alıyoruz. Aldığımız grupları hem sigortalıyoruz hem de rehber ve güvenlik hisliğinde çarşı etrafında olan gördüğünüz bütün yaya geçitlerimizi güvenli bir şekilde gezip ziyaretlerini tamamlıyoruz. Arkamızda gördüğünüz Nuruosmaniye Camisi ve Beyazıt Camisi'nin panoramik görüntüsüyle fotoğraf çektiriyorlar."

Yazıcı, bu çatı turları sayesinde çarşıya ek bir gelir sağlandığını, çatıya çıkan turistlerin hem çarşının reklamını yaptığını hem de esnaftan alışveriş yaparak esnafı memnun ettiğini ifade etti.

Osmanlı'nın Tarihi Kasası: Cevahir Bedesteni Kapalıçarşı'nın en köklü bölümlerinden biri olan Cevahir Bedesteni, Osmanlı döneminde esnafın adeta birer "merkez kasası" işlevi görüyordu. O dönem esnaf, geceleri değerli eşyalarını ve kasalarını koruma amacıyla buraya getirip bırakıyor, sabahları ise tekrardan teslim alarak güne başlıyordu.

550 YILLIK AHİLİK GELENEĞİ "KAREKOD" İLE GELECEĞE TAŞINIYOR

Kapalıçarşı’nın tarih boyunca çok kültürlü ticaretin en güzel örneği olduğunu ifade eden İlhami Yazıcı, geçmişte Süryaniler, Ermeniler, Yahudiler, Rumlar ve Müslümanların burada bir arada barış içinde ticaret yaptığını vurguladı. Osmanlı döneminde cuma günleri Dua Meydanı'nda esnafın hanesi bereketlensin diye yapılan ahilik geleneğini bugün de sürdürdüklerini belirten Yazıcı, yakın zamanda hayata geçirecekleri yeni projeyi şu sözlerle müjdeledi:

"Yakın zamanda hayata geçireceğimiz bir proje var; bir hocanın yanında esnafla dua edişini sembolize edecek bir eser yapacağız. Ziyaretçiler burada karekod okutarak meydanın ve bu köklü geleneğin tarihi özelliğini kolayca öğrenebilecekler."